Si è chiusa “Scena dei ragazzi”, la stagione teatrale dedicata alle scuole di Cerignola

Si è ufficialmente conclusa giovedì 30 gennaio la stagione “Scena dei ragazzi” del Teatro Mercadante dedicata agli studenti delle scuole di Cerignola. Gli spettacoli, tenutosi al “Roma-Teatro Cinema E”, hanno visto la direzione artistica di Savino Zaba e sono stati realizzati in collaborazione con Puglia Culture-Circuito teatrale. Ambiente, diritti sono state le tematiche principali affrontate dai quattro spettacoli in cartellone. Il successo della stagione è testimoniato dai numeri che le quattro rappresentazioni in programma hanno registrato. Il primo spettacolo “Spedizioni Don Chisciotte” ha visto la partecipazione di 395 spettatori delle scuole superiori e medie. Il secondo spettacolo “Il mondo senza plastica in 80 giorni”, indirizzato alle scuole dell’infanzia e primarie, ha visto la partecipazione di 313 spettatori. Il terzo spettacolo “Pauli, il mostro del piano di sotto”, dedicato alle scuole primarie, ha visto la partecipazione di 263 spettatori. Il quarto ed ultimo spettacolo “Se potessi volare” ha visto la partecipazione di 215 spettatori delle scuole medie e superiori.

La funzione educativa del teatro rientra in una visione ricreativa e soprattutto relativa alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni, che hanno potuto assistere ad eventi che hanno affrontato argomenti sia del vissuto quotidiano, come la salvaguardia dell’ambiente, sia di grande importanza storica. “Il bilancio della stagione teatrale per ragazzi è estremamente positivo – ha commentato Maria Dibisceglia, vicesindaco ed assessore alla Cultura –. La massiccia adesione delle scuole di Cerignola alla stagione e la grande partecipazione di alunni ed insegnanti è indicativa di una città culturalmente vivacissima e che vede protagonisti i giovani. Giovani che saranno la classe dirigente del domani e che, per svolgere al meglio il ruolo che a loro spetterà, possono e devono formarsi anche frequentando il teatro, luogo di crescita morale di ogni comunità”.