Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, 27 agosto, lungo la strada provinciale 13 che collega Trinitapoli a Cerignola. A perdere la vita è stata Carmela Raddato, 56 anni, residente a Cerignola ma originaria di Trinitapoli. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava la donna avrebbe perso il controllo, ribaltandosi e terminando la sua corsa oltre la carreggiata. L’impatto si è rivelato fatale: all’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare nulla, la donna era già deceduta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico il tratto interessato. La comunità è sotto shock per la scomparsa improvvisa della donna.
Si ribalta auto e finisce fuori strada: deceduta una 56enne fra Trinitapoli e Cerignola
L'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, la donna deceduta sul colpo
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
