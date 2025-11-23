Si sblocca anche in trasferta la Flv Cerignola, passando 0-3 sulla Sirdeco Pescara

La settima giornata è quella buona per la prima vittoria esterna della Flv Cerignola, che supera 0-3 la Sirdeco Pescara a Montesilvano (11-25; 16-25; 23-25 i parziali). Coach Dilucia ha schierato inizialmente la formazione con: Trinca al palleggio e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli di banda; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Orsatti ha risposto con: Di Norscia in regia e Kruczko sulla diagonale; Palumbo e Dodaro laterali; Barletta e D’Ambra sottorete, con Falcone in difesa. Le ospiti cominciano con un 4-6, ampliato sul 5-9 grazie a qualche concessione locale: Martinelli mette giù il 6-11 che fa scaturire il timeout del tecnico abruzzese. Ottimo turno dai nove metri di Martinelli e Giometti in prima linea (7-15) e divario ad aumentare progressivamente: sul 7-20 c’è Rivarola per Fanelli, ben quattordici set point a disposizione, alla seconda opportunità si va al cambio di campo.

Si rientra sul parquet con Valecce libero fra le ofantine, le quali partono nuovamente forte (1-6) con Giometti a martellare in attacco: sul 3-11 interruzione dell’allenatore pescarese, ma Cerignola gestisce con sicurezza e prende sempre più margine. Quando il tabellone segna il 5-14, Dilucia modifica la diagonale con Puro e Rivarola rispettivamente per Trinca e Fanelli: è il posto 4 italoargentino a certificare il doppio vantaggio. Nel terzo set torna Fanelli, mentre ci sono Puro e Valecce in campo: l’inerzia sembra cambiare, perché la Sirdeco piazza un 5-1 nelle battute iniziali. Dilucia richiama alla massima attenzione le sue ragazze a causa di un rilassamento, così la Flv accorcia spingendosi con Giometti sull’8-7. Le padrone di casa però sono efficaci in fase break, riallungando sulle avversarie: rossogialloblù un po’ distratte ma in seguito a ricucire (16-14), non riuscendo però a mantenere continua la propria azione. Giometti per il 20-18, poi sul 23-21 nuovo cambio di diagonale, che si rivelerà assai efficace. Con Trinca al servizio si impensierisce la ricezione rivale e nello spezzone conclusivo sale assolutamente in cattedra Martinelli: muro per il pari 23 e due attacchi per mandare in archivio il match.

Serviva un successo pieno e così è stato, pur con qualche difficoltà di troppo nella terza frazione: la Flv sale così a quota 13 in classifica, ottenendo la seconda gioia consecutiva. Nel prossimo turno, sabato 29 al pala “Tatarella” sarà ospite l’Academy Volley Fiamma Torrese, ieri battuta al tie break da Arabona.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca, Fanelli 3, Giometti 20, Martinelli 20, Piarulli 4, Mansi 3, Rivarola 1, Puro, Di Schiena (L1), Valecce (L2).