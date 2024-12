Sicurezza dei commercianti a Cerignola, la questione approda in Parlamento

«L’Associazione Commercianti di Cerignola in prima linea! Grazie al prezioso supporto del deputato Lovecchio di Forza Italia, è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Governo su temi cruciali per la nostra comunità e i nostri commercianti. Un passo importante per dare voce alle esigenze del nostro territorio e affrontare le sfide del settore. Restiamo uniti per costruire un futuro migliore per Cerignola!». Queste le righe di una breve nota stampa inoltrata dall’Associazione Commercianti Cerignola, che rende noto l’iniziativa del parlamentare forzista, in relazione ai frequenti e ultimi episodi di vandalismo e rapine cui sono stati vittime gli esercenti della città ofantina.