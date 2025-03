Sicurezza nel centro città: i commercianti chiedono un nuovo confronto con le forze dell’ordine

Dopo un preoccupante aumento delle rapine nel centro città, l’Associazione Commercianti torna a lanciare un appello per l’implementazione di misure di sicurezza che garantiscano la tranquillità di chi gestisce attività commerciali. Le rapine, intensificatesi negli ultimi giorni, avvengono in orari diurni o pomeridiani e destano forte preoccupazione tra gli esercenti. Nelle ultime settimane, diverse attività commerciali, tra cui supermercati, sono state colpite, creando un clima di insicurezza. “Non possiamo più vivere con la paura di essere presi di mira durante la nostra attività lavorativa”, afferma il presidente dell’Associazione. “Chiediamo un intervento che rafforzi il presidio delle forze dell’ordine e, per quanto di competenza, un supporto della polizia locale nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, così da rassicurare noi e i nostri clienti.

”Secondo le segnalazioni, le rapine si verificano spesso nelle ore di apertura, quando i commercianti sono più vulnerabili. Questa situazione non solo mette a rischio la sicurezza delle persone, ma incide anche sulla serenità e sulla stabilità economica di molte attività”. L’Associazione chiede inoltre aggiornamenti sull’installazione delle telecamere di sicurezza nei punti strategici della città.

“La presenza visibile delle forze dell’ordine è fondamentale. Siamo certi che le istituzioni siano sensibili al problema e che si stiano già adoperando, ma è importante dare risposte concrete a chi ogni giorno investe e lavora nel nostro territorio”, aggiunge il presidente. Il tema della sicurezza riguarda l’intera comunità. Per questo motivo, il presidente dell’Associazione Commercianti chiede che venga riproposto un confronto con le forze dell’ordine, come già avvenuto durante il periodo natalizio su iniziativa dell’Assessore alla Sicurezza, per valutare azioni mirate a rafforzare il controllo nelle ore più critiche per gli esercenti. L’Associazione Commercianti continuerà a collaborare con le istituzioni affinché si possano individuare soluzioni efficaci e condivise. La sicurezza è un bene comune e rappresenta un elemento fondamentale per la crescita della città.