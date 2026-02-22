Contattaci al 3286684015
    Sigfrido Ranucci a Cerignola. Dibattito su fake news e referendum giustizia

    Il conduttore di Report è stato ospite del Comitato locale per il No, per un convegno tenutosi a Villa Bautier

    AttualitàEvidenza

    Pubblicato il

    da Giovanni Rubino
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Bagno di folla venerdì pomeriggio a Cerignola per Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report è stato ospite del comitato locale per il No al Referendum del 22 e 23 marzo, per un convegno organizzato a Villa Bautier. Un vero fiume in piena il giornalista Rai, che ha dialogato con Roberto Candia sulla sua ultima opera letteraria “Navigare senza paura. Il libro per giovani esploratori digitali” (Salani Editori). Un libro-gioco, scritto a quattro mani con suo figlio e pensato per un pubblico di giovani e giovanissimi, che ha come obiettivo quello di parlare loro dei rischi che si annidano nel web e nei social: «I giovani sanno di internet molto più di noi ‘boomer’ ma molto spesso non ne conoscono i rischi – spiega Ranucci -. In questo libro abbiamo provato a raccontare, con delle piccole storie, cosa accade quando la rete entra nella vita quotidiana, cercando di stimolare riflessioni e dialogo su questo tema». Ranucci vuole anche rivolgersi ai più grandi: «Il libro è anche il mio invito a mantenere la propria memoria ed il pensiero critico, perché prima o poi la tecnologia non riuscirà più ad archiviare l’infinità di dati in cui abbiamo trasfuso i nostri ricordi e chi le gestisce potrà decidere cosa merita di essere conservato e cosa no».

    FAKE NEWS, UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA

    Secondo Ranucci, le fake news sono le insidie più pericolose che si annidano nei social perché, molto spesso, sono diffuse volutamente per influenzare l’opinione pubblica: «La maggior parte di noi, soprattutto i giovani, si informa sui social ma questi non sono assolutamente i posti migliori per farlo perché vengono costantemente inondati da contenuti falsi per manipolare le coscienze». Spiega Ranucci che negli anni è stato documentato come organizzazioni della galassia sovranista e le “tecnocrazie” americane abbiano ampiamente usato i social per promuovere la propria ideologia: «L’obiettivo è quello di diffondere un senso di insicurezza e allarme sociale per legittimare l’adozione di politiche securitarie. I social sono lo strumento migliore per perseguire questo scopo perché consentono di diffondere notizie false e decontestualizzate senza intermediazione e controllo da parte di giornalisti indipendenti. Non è un caso che Elon Musk stia cercando di promuovere il ‘citizen journalism’ coinvolgendo non giornalisti ma pagine social a lui politicamente vicine, tra cui l’italiana ‘Welcome to Favelas’». Il fine ultimo, secondo il giornalista, è quello di instaurare, anche attraverso operazioni di lobbying e infiltrazione politica «una democrazia del controllo, dove tutto è sorvegliato dai potentati e dai loro partiti. Una società dove, dunque, non servono i controllori del potere, ovvero giornalisti o magistratura».

    RIFORMA DELLA MAGISTRATURA: PER RANUCCI, IL TASSELLO DI UN MOSAICO PIU’ AMPIO

    Il conduttore di Report ritiene che una riforma costituzionale che indebolisce la magistratura, insieme a quella recente della Corte dei Conti, che ha modificato il regime della responsabilità erariale, faccia parte del disegno della “democrazia del controllo”. «Non è un caso che Tajani, che ha avuto contatti con rappresentanti delle tecnocrazie americane, abbia ipotizzato di trasferire il controllo della Polizia Giudiziaria dai PM al Ministero dell’Interno. Una volta approvata la riforma, inoltre, la politica avrà molto spazio, perché lascia molto spazio alle leggi, da emanare in seguito, per disciplinare il sorteggio del CSM e la nomina dei membri dell’Alta Corte di Giustizia – sostiene -. È importante invece mantenere una formazione unica per i magistrati inquirenti e giudicanti perché questa è garanzia di una tutela per la cultura della giurisdizione».

