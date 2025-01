Siglata l’intesa per la formazione di 198 infermieri di Famiglia e Comunità

È destinato a 198 professionisti sanitari infermieri della ASL Foggia il percorso formativo su “l’infermiere di famiglia e comunità” finanziato dalla Regione Puglia. Frutto di un protocollo d’intesa tra ASL Foggia e OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) della provincia di Foggia, il progetto pilota è attivato in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 940 del 04/07/2024 e all’art. 49 della Legge Regionale della Puglia n. 37/2023, nonché al D.M. n. 77 del 23/05/2022 che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale. La Regione Puglia ha affidato agli Ordini delle Professioni Infermieristiche il compito di avviare, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, in via sperimentale, i percorsi formativi e i progetti pilota. Di qui il protocollo d’intesa sottoscritto dal Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri e dal Presidente di OPI Foggia Michele Del Gaudio, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità, Benessere animale e Sport per tutti Raffaele Piemontese, per la formazione degli Infermieri di Famiglia e Comunità destinati alle strutture Territoriali aziendali.

Il Piano formativo

Il “Piano formativo” licenziato dalla Regione Puglia e finanziato con 12.672,00 euro, si articola in 220 ore complessive, di cui 100 ore di pratica teorica saranno destinate alle lezioni frontali, 100 ore di tirocinio saranno svolte sul “campo” per favorire l’apprendimento esperienziale, con la supervisione di un tutor e le restanti 20 ore saranno dedicate alla produzione di Project work. Ai partecipanti al corso che supereranno con profitto la prova di apprendimento finale sarà rilasciato attestato di Infermiere “esperto” di famiglia e comunità con firma congiunta ASL OPI e Assessorato alle politiche della salute della regione Puglia.