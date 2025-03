Sold out a Cerignola per “Anatra all’Arancia”, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli

La stagione del Mercadante registra un altro “tutto esaurito”. Questa volta tocca a L’Anatra all’Arancia, piece scritta da William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, diretta da Claudio Greg Gregori, del famoso duo comico Lillo e Greg, in scena lunedì 17 marzo, con ingresso alle 20,30, al Cine teatro Roma in corso Roma a Cerignola. L’Anatra all’Arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. L’Anatra all’Arancia è una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

“Siamo particolarmente soddisfatti per il gradimento del pubblico che ha acquistato tutti i biglietti disponibili”, afferma il direttore artistico del Mercadante, Savino Zaba, che aggiunge: “non era così scontato riempire tutte le poltrone del teatro in un lunedì feriale. Invece, l’affetto degli spettatori, non solo di Cerignola, per il Mercadante dimostra come le scelte fatte a inizio stagione abbiano centrato le aspettative del pubblico”, dice ancora Zaba. “Ci avviamo verso il rush finale del cartellone e con questi risultati possiamo dirci più che soddisfatti. Ma non finisce qui”, conclude il direttore artistico. “Mai come quest’anno gli amanti del teatro dimostrano come questo genere di spettacoli debba essere sempre al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale – dichiara la vicesindaca e assessora alla cultura di Cerignola Maria Dibisceglia – la stagione del Mercadante ha visto diverse serate sold out e questo è un forte incoraggiamento per proseguire su una strada che abbiamo intrapreso da tre anni e cioè quella di offrire al pubblico di Cerignola e del territorio un cartellone articolato dove trovano ospitalità grandi artisti e spettacoli di qualità”.

Qualora dovessero esserci delle rinunce, c’è la possibilità di mettersi in lista presso la biblioteca comunale a Palazzo di città in piazza della Repubblica o presentarsi al botteghino del teatro Roma il giorno dello spettacolo a partire dalle 18. Anche per questo spettacolo sono attive le convenzioni con i locali e i ristoranti aderenti e con i parcheggi pubblici custoditi di piazza Primo maggio e Ferrovia. Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei locali e sui parcheggi si possono contattare i numeri 0885410251 e 3384716644.