Sold out per “Lucio incontra Lucio” a Cerignola con Sebastiano Somma

Sold out di pubblico e applausi a scena aperta hanno caratterizzato la performance di Sebastiano Somma Lucio incontra Lucio sabato 11 gennaio all’interno della stagione teatrale del Mercadante di Cerignola. Ogni ordine di posto e tutte le poltrone sono state occupate da un pubblico entusiasta, con tanti che hanno raggiunto la città dai centri limitrofi e dal nord barese. Per quanto non fosse un concerto di cover, ma “uno spettacolo teatralizzato”, come lo definisce lo stesso attore e regista, la performance di Somma e degli attori e musicisti che l’hanno accompagnato ha visto la partecipazione del pubblico che in più occasioni ha seguito le note, le melodie e le strofe di canzoni immortali scritte ed eseguite dai geni della musica italiana a cui si ispira lo spettacolo di Somma: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Da Caruso a Il mio canto libero, le armonie evergreen dei due artisti scomparsi prematuramente hanno consolidato il legame tra il pubblico e il Mercadante: “sabato tutto esaurito, in ogni ordine di posto per lo spettacolo Lucio incontra Lucio. Grande successo di pubblico e di gradimento, che scalda sempre più la stagione del Teatro Mercadante e fa crescere l’attesa per la riapertura della storica sede di piazza Matteotti”, commenta il direttore artistico Savino Zaba. Mentre l’assessora alla cultura, Maria Dibisceglia, ringrazia “il pubblico che dimostra come l’offerta culturale di qualità messa in campo dal Mercadante è in linea con le aspettative degli amanti del teatro”. Tra i prossimi appuntamenti, che si annunciano anch’essi con grande partecipazione di pubblico, giovedì 30 gennaio, andrà in scena Se potessi volare, matinée dedicato ai ragazzi delle scuole di Cerignola. Mentre venerdì 31 è in programma lo spettacolo lirico sinfonico, con una versione pocket della “Traviata”, con protagonista l’orchestra Suoni del Sud, che segna il ritorno dell’opera sul palco del Mercadante.

“Nel comporre le tessere della nostra stagione, insieme a tutto lo staff del teatro, amiamo scommettere e sperimentare: il teatro canzone è una novità per il pubblico cerignolano, che in questi anni ha sempre risposto con entusiasmo. Ieri la sorpresa più bella: un teatro pieno, vivo!” ha dichiarato la vicesindaca Maria Dibisceglia a margine dello spettacolo, a cui hanno assistito anche gli assessori al Bilancio, Pietro Gianfriddo, e all’Ambiente, Domenico Dagnelli, oltre al direttore artistico Savino Zaba. “Lo spettacolo di ieri ha dato nuova linfa e nuovo slancio a un’idea che da tempo abbiamo in mente. Il fragoroso applauso che ha seguito la proposta ci fa pensare di aver imboccato la strada giusta: per la stagione estiva immaginiamo spettacoli teatrali all’aperto, in piazze e luoghi di aggregazione. Non dimentichiamo che Cerignola oggi può vantare moltissimi nuovi spazi culturali, contenitori pronti a trasformarsi magari in palcoscenici d’eccezione”, questo il commento del sindaco Francesco Bonito prima dell’apertura del sipario.

