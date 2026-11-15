HomeSport
SportVolley
2 min.

Solida e determinata, la Enzo Flv Cerignola ottiene il successo pieno su Oria (3-1)

Seconda vittoria in campionato per le rossogialloblù di Dilucia, autrici di una prova gagliarda contro ostiche avversarie

Emanuele Parlati
By Emanuele Parlati
0

Dopo la sconfitta a Monopoli, rialza subito la testa la Enzo Flv Cerignola, che nella quinta giornata del girone I di serie B2 ha prevalso 3-1 sulla Eurimpianti Oria al pala “Tatarella” (25-21; 25-22; 22-25; 25-16 i parziali). Coach Dilucia ha fatto debuttare l’ultimo arrivo Quarto nel ruolo di libero, affidandosi per il resto alle solite interpreti: Einarsdóttir in regia e Biscardi sulla diagonale; Martinelli e Castellano di banda; Belotti e Bruno centrali. Sarcinella ha risposto inizialmente con: Chiricallo al palleggio e Remory opposto; Leone e Miccoli laterali; Labianca e Iacca sottorete, con Zurlo in difesa. Ace di Leone per il 3-5 ospite in apertura, che diventa +3: Oria mantiene una distanza di due o tre lunghezze, la Enzo Flv prova a contenere il divario. Muro di Biscardi per il 10-11, poi sull’11-13 c’è Puro per la stessa Biscardi, con Dilucia che opera una variazione tattica inserendo in campo il doppio palleggio: le brindisine si riportano a +3 (12-15), arriva però il 14-15 di casa e Biscardi a filo rete segna il pari 16. Sorpasso con ace di Einarsdóttir, Oria ripassa ancora Biscardi per il 20-19, ripetendosi per il +2 con le ofantine ora a correre: Martinelli consegna quattro set point, la stessa toscana archivia la frazione.

1-3 Eurimpianti al rientro dalla pausa, la formazione di Sarcinella agisce bene a muro: Biscardi accorcia (6-7), aggancio e servizio vincente Castellano per l’8-7, altro ace di Martinelli per il primo minibreak (12-10). Remory ritrova la parità a 12, Einarsdóttir di seconda per il 14-12, Martinelli da seconda linea per il 16-13: è l’avvio di una progressione rossogialloblù importante, grazie anche ad una ricezione molto efficace e alla gestione del gioco proficua in fase offensiva. Oria comunque recupera (22-19) a causa di alcuni errori delle ragazze di casa, Dilucia chiama timeout ma il vantaggio si assottiglia ulteriormente: è il tocco felpato di Biscardi a chiudere la serie avversaria, due realizzazioni consecutive di Martinelli mandano le squadre al secondo cambio di campo. Cerignola parte sul 4-2 nel terzo periodo, la Eurimpianti mette la freccia e di nuovo ofantine avanti: il punteggio si sviluppa ad elastico, con ora l’uno ora l’altro sestetto a condurre in una situazione di estremo equilibrio. Viaggianti sul 13-16, le padrone di casa rimontano e compiono il sorpasso con Belotti a muro (20-18). Nuova parità a 21 e stavolta lo spunto migliore è delle oritane, Miccoli riapre la sfida alla prima occasione utile.

Ace Belotti (5-4), risponde Oria e sul 5-7 nella Enzo Flv c’è l’ingresso di Cefalo per Castellano: la schiacciatrice va subito a segno, Bruno stampa le mani a muro per il 7 pari e la partita resta assai livellata e gradevole per la platea del palazzetto. Cefalo sfonda il muro per il 14-12, Bruno ancora attiva in posto 3, Einarsdóttir dai nove metri, Miccoli non passa e altro muro di Bruno (20-14). Un altro ace della regista islandese e un ennesimo muro della giovane centrale danno il la alla definitiva fuga delle cerignolane, che archiviano la pratica con i punti delle migliori realizzatrici del match: prima Martinelli, poi Biscardi.

Un successo di grande sostanza per la Enzo Flv, giunto in una prestazione di assoluta convinzione e solidità, anche nei momenti difficili, al cospetto di una rivale insidiosa e che si è giocata anch’essa le sue carte. Ora sono 6 i punti in classifica per Cerignola, attesa nel prossimo turno dalla trasferta di sabato 21 a Napoli contro la Molinari, reduce dal turno di riposo.

Di seguito il tabellino della Enzo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Einarsdóttir 11, Biscardi 18, Martinelli 19, Castellano 6, Belotti 12, Bruno 7, Puro, Cefalo 3, Quarto (libero).

Previous article
Martedì 17 novembre seduta ordinaria del Consiglio comunale di Cerignola
Emanuele Parlati
Emanuele Parlati
Giornalista, laureato in Comunicazione istituzionale e relazioni pubbliche. Corrispondente sport per diversi quotidiani pugliesi

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Segui i nostri social

27,784FansLike
8,680FollowersFollow
1,742SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Ultime news

Load more