Solida e determinata, la Enzo Flv Cerignola ottiene il successo pieno su Oria (3-1)

Dopo la sconfitta a Monopoli, rialza subito la testa la Enzo Flv Cerignola, che nella quinta giornata del girone I di serie B2 ha prevalso 3-1 sulla Eurimpianti Oria al pala “Tatarella” (25-21; 25-22; 22-25; 25-16 i parziali). Coach Dilucia ha fatto debuttare l’ultimo arrivo Quarto nel ruolo di libero, affidandosi per il resto alle solite interpreti: Einarsdóttir in regia e Biscardi sulla diagonale; Martinelli e Castellano di banda; Belotti e Bruno centrali. Sarcinella ha risposto inizialmente con: Chiricallo al palleggio e Remory opposto; Leone e Miccoli laterali; Labianca e Iacca sottorete, con Zurlo in difesa. Ace di Leone per il 3-5 ospite in apertura, che diventa +3: Oria mantiene una distanza di due o tre lunghezze, la Enzo Flv prova a contenere il divario. Muro di Biscardi per il 10-11, poi sull’11-13 c’è Puro per la stessa Biscardi, con Dilucia che opera una variazione tattica inserendo in campo il doppio palleggio: le brindisine si riportano a +3 (12-15), arriva però il 14-15 di casa e Biscardi a filo rete segna il pari 16. Sorpasso con ace di Einarsdóttir, Oria ripassa ancora Biscardi per il 20-19, ripetendosi per il +2 con le ofantine ora a correre: Martinelli consegna quattro set point, la stessa toscana archivia la frazione.

1-3 Eurimpianti al rientro dalla pausa, la formazione di Sarcinella agisce bene a muro: Biscardi accorcia (6-7), aggancio e servizio vincente Castellano per l’8-7, altro ace di Martinelli per il primo minibreak (12-10). Remory ritrova la parità a 12, Einarsdóttir di seconda per il 14-12, Martinelli da seconda linea per il 16-13: è l’avvio di una progressione rossogialloblù importante, grazie anche ad una ricezione molto efficace e alla gestione del gioco proficua in fase offensiva. Oria comunque recupera (22-19) a causa di alcuni errori delle ragazze di casa, Dilucia chiama timeout ma il vantaggio si assottiglia ulteriormente: è il tocco felpato di Biscardi a chiudere la serie avversaria, due realizzazioni consecutive di Martinelli mandano le squadre al secondo cambio di campo. Cerignola parte sul 4-2 nel terzo periodo, la Eurimpianti mette la freccia e di nuovo ofantine avanti: il punteggio si sviluppa ad elastico, con ora l’uno ora l’altro sestetto a condurre in una situazione di estremo equilibrio. Viaggianti sul 13-16, le padrone di casa rimontano e compiono il sorpasso con Belotti a muro (20-18). Nuova parità a 21 e stavolta lo spunto migliore è delle oritane, Miccoli riapre la sfida alla prima occasione utile.

Ace Belotti (5-4), risponde Oria e sul 5-7 nella Enzo Flv c’è l’ingresso di Cefalo per Castellano: la schiacciatrice va subito a segno, Bruno stampa le mani a muro per il 7 pari e la partita resta assai livellata e gradevole per la platea del palazzetto. Cefalo sfonda il muro per il 14-12, Bruno ancora attiva in posto 3, Einarsdóttir dai nove metri, Miccoli non passa e altro muro di Bruno (20-14). Un altro ace della regista islandese e un ennesimo muro della giovane centrale danno il la alla definitiva fuga delle cerignolane, che archiviano la pratica con i punti delle migliori realizzatrici del match: prima Martinelli, poi Biscardi.

Un successo di grande sostanza per la Enzo Flv, giunto in una prestazione di assoluta convinzione e solidità, anche nei momenti difficili, al cospetto di una rivale insidiosa e che si è giocata anch’essa le sue carte. Ora sono 6 i punti in classifica per Cerignola, attesa nel prossimo turno dalla trasferta di sabato 21 a Napoli contro la Molinari, reduce dal turno di riposo.

Di seguito il tabellino della Enzo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Einarsdóttir 11, Biscardi 18, Martinelli 19, Castellano 6, Belotti 12, Bruno 7, Puro, Cefalo 3, Quarto (libero).