    Solo un pareggio (1-1) tra Cerignola e Casertana

    In pieno recupero il Cerignola si divora l'occasione per vincere la gara

    Calcio

    da Gennaro Balzano
    Sfida casalinga per l’Audace Cerignola che ospita nell’impianto di via Napoli i campani della Casertana. Schemi pressoché speculari per le due formazioni, con il Cerignola che punta ancora su Gambale per l’attacco.

    Dopo poco più di tre minuti Gambale finisce giù in area, per l’arbitro è fallo in attacco ma si accendono subito gli animi. Il Cerignola chiede di riguardare al monitor, Mazzer conferma il fallo ai danni di Rocchi. Minuto 12 Russo si inserisce a sinistra, De Lucia gli chiude lo specchio. Ci prova Casarotto dalla distanza poco dopo il quarto d’ora. Con il destro al 26′ Bentivegna, ma il portiere c’è e manda in angolo. Minuto 34′ il match cambia volto: dal limite dell’area D’Orazio piazza un destro che non lascia scampo. E’ 1-0 per il Cerignola. La Casertana prova a riorganizzarsi ma senza troppo successo. Si va a riposo con i padroni di casa in vantaggio.

    La seconda frazione di gioco riparte con un Cerignola all’attacco, con la corsia di sinistra molto attiva. Dopo otto minuti doppia sostituzione per la Casertana, ma i padroni di casa concedono pochissimo. Minuto 64 D’Orazio si invola ma Di Lucia salva i campani. Due minuti già tardi sempre la premiata ditta Russo-D’Orazio serve un nuovo pallone al centro per Gambale. Venticinque minuti finali per Cuppone al posto di Gambale. Angolo per la casertana, Gasbarro la butta dentro nella porta sbagliata ed è autogol. Pareggia 1-1 la Casertana al 73′. Maiuri effettua una serie di cambi per inserire forze fresche. In pieno recupero (94′), Spaltro pesca la testa di Moresco in area, para Di Lucia e sulla ribattuta viene meno l’appoggio in rete di Cuppone. Occasione ghiottissima per riportare l’Audace in vantaggio. Si gioca fino al 98′ ma non succede di più. Termina 1-1 il match con un Cerignola che può rimpiangere di aver mancato in pieno recupero l’occasione per vincere la gara.

    Audace Cerignola-Casertana 1-1

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato (45’ st Ballabile), Vitale (22’ st Ruggiero), Cretella, Paolucci, Russo (45’ st Spaltro); D’Orazio (39’ st Moresco), Gambale (22’ st Cuppone). A disp.: Rizzuto, Fares, Ntampizas, Ligi, Giuliodori, Saintz-Maza, Cocorocchio, Ianzano. All. Maiuri

    CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Bacchetti, Rocchi; Oukhadda (8’ st Llano), Kallon (23’ st Leone), Pezzella, Proia, Liotti; Bentivegna (8’ st Vano), Casarotto. A disp.: Merolla, Vilardi, Falasca, Kontek, Galletta, Di Tommaso, Arzillo. All. Coppitelli

    ARBITRO: Mazzer di Conegliano.
    Reti: 34’ D’Orazio, 28’ st Gasbarro (autogoal)
    Ammoniti: 15’ Martinelli, 26’ st Gasbarro, 35’ st Bacchetti
    Angoli: 9-3
    Recupero: 3’; 5’.

