    Solo un pari (2-2) per il Cerignola nello scontro casalingo col Picerno

    Solo un pari (2-2) per il Cerignola nello scontro casalingo col Picerno

    Sport Calcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Esordio frizzante in campionato per l’Audace Cerignola, che al “Monterisi” impatta 2-2 contro il Picerno dopo aver dovuto rimontare due volte gli avversari. I gialloblù creano tante occasioni ma pagano a caro prezzo due ingenuità difensive, rischiando di lasciare l’intera posta in palio. Per l’esordio casalingo, Maiuri ripropone Martinelli in difesa e schiera Ruggiero dal 1’ in un 3-5-2 con Emmausso e Cuppone in avanti. Dall’altra parte De Luca si affida al 4-2-3-1 con Abreu riferimento offensivo.

    L’Audace parte forte: dopo 40” Ruggiero conclude alto, poi Summa respinge su D’Orazio e Salvo salva sulla linea il tentativo di Emmausso. Ma al 14’ arriva la beffa: Greco sbaglia in impostazione, regalando palla a Energe che insacca col mancino. I padroni di casa reagiscono con Moreso ed Emmausso (entrambi vicini al gol), ma al 41’ trovano il pari: cross di Russo e zampata di Cuppone sottoporta. In pieno recupero, però, nuova disattenzione difensiva e Abreu riporta avanti i lucani con un elegante lob.

    Nella ripresa entra Vitale per Ruggiero e l’Audace continua a spingere, rischiando però sulle ripartenze avversarie: decisivo Greco in uscita su Energe. I gialloblù ci provano ancora con Russo e Visentin, ma Summa è sempre reattivo. Quando la pressione sembra calare, all’85’ Spaltro crossa dalla destra, nasce una mischia e Cuppone firma la doppietta che vale il 2-2. Nei minuti finali non accade più nulla: il Cerignola mostra carattere e qualità offensiva, ma deve migliorare in fase difensiva. Il Picerno porta a casa un punto prezioso al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni.

    AUDACE CERIGNOLA-PICERNO 2-2

    RETI: 8’ Energe (P), 41’ e 80’ Cuppone (AC), 46’ pt Abreu (P).

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Cocorocchio (74’ Spaltro), Martinelli, Visentin; Russo, Ruggiero (46’ Vitale), Moreso (70’ Sainz-Maza), Cretella, D’Orazio (82’ Faggioli); Emmausso, Cuppone. A disp.: Rizzuto, Fares, Dabizas, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Ingrosso, Parlato. All. Maiuri.

    PICERNO (4-2-3-1): Summa; Salvo (81’ Vimercati), Frison, Granata, Perri; Maselli, Bianchi; Energe (64’ Cardoni), Bocic (55’ Maiorino), Esposito E. (81’ Marino); Abreu (81’ Santarcangelo). A disp.: Esposito A., Cortese, Santaniello, Djibril. All. De Luca.

    Arbitro: Pezzopane (L’Aquila).

    Ammoniti: Vitale (AC); Maselli, Bianchi, Maiorino (P). Angoli: 8-2. Recuperi: 2’ pt, 6’ st.

    Ultimora

    Sport

    Affidabilità ed esperienza, la Flv Cerignola può contare anche su Antonella Piarulli

    La FLV Cerignola annuncia la riconferma della centrale Antonella Piarulli, un ulteriore tassello per...
    Calcio

    Semaforo verde per il campionato di C: il Cerignola ospita il Picerno nel debutto interno

    Scatta il campionato di serie C, con l'Audace Cerignola alla quarta presenza consecutiva fra...
    Politica

    Splendido e Specchio (Lega): «Cerignola, serve una svolta sulla sicurezza: chiesto incontro al Prefetto»

    «Cerignola continua a vivere una situazione di forte allarme legata alla sicurezza pubblica, tra...
    Calcio

    Dalla Grecia arriva all’Audace Cerignola l’attaccante Athanasios Dabizas

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni...
    Politica

    FdI insiste: «Romano si dimetta da consigliere di Cerignola immediatamente»

    Arturo Pagano (responsabile Dipartimento provinciale Legalità e Sicurezza) e Franco Reddavide (coordinatore cittadino) di...
    Attualità

    Cerignola dice addio a fra Giovanni Laprocina, lutto nella comunità dei cappuccini

    «La nostra comunità parrocchiale si stringe nella preghiera e nell’affetto per la perdita del...

