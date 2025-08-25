Solo un pari (2-2) per il Cerignola nello scontro casalingo col Picerno

Esordio frizzante in campionato per l’Audace Cerignola, che al “Monterisi” impatta 2-2 contro il Picerno dopo aver dovuto rimontare due volte gli avversari. I gialloblù creano tante occasioni ma pagano a caro prezzo due ingenuità difensive, rischiando di lasciare l’intera posta in palio. Per l’esordio casalingo, Maiuri ripropone Martinelli in difesa e schiera Ruggiero dal 1’ in un 3-5-2 con Emmausso e Cuppone in avanti. Dall’altra parte De Luca si affida al 4-2-3-1 con Abreu riferimento offensivo.

L’Audace parte forte: dopo 40” Ruggiero conclude alto, poi Summa respinge su D’Orazio e Salvo salva sulla linea il tentativo di Emmausso. Ma al 14’ arriva la beffa: Greco sbaglia in impostazione, regalando palla a Energe che insacca col mancino. I padroni di casa reagiscono con Moreso ed Emmausso (entrambi vicini al gol), ma al 41’ trovano il pari: cross di Russo e zampata di Cuppone sottoporta. In pieno recupero, però, nuova disattenzione difensiva e Abreu riporta avanti i lucani con un elegante lob.

Nella ripresa entra Vitale per Ruggiero e l’Audace continua a spingere, rischiando però sulle ripartenze avversarie: decisivo Greco in uscita su Energe. I gialloblù ci provano ancora con Russo e Visentin, ma Summa è sempre reattivo. Quando la pressione sembra calare, all’85’ Spaltro crossa dalla destra, nasce una mischia e Cuppone firma la doppietta che vale il 2-2. Nei minuti finali non accade più nulla: il Cerignola mostra carattere e qualità offensiva, ma deve migliorare in fase difensiva. Il Picerno porta a casa un punto prezioso al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni.

AUDACE CERIGNOLA-PICERNO 2-2

RETI: 8’ Energe (P), 41’ e 80’ Cuppone (AC), 46’ pt Abreu (P).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Cocorocchio (74’ Spaltro), Martinelli, Visentin; Russo, Ruggiero (46’ Vitale), Moreso (70’ Sainz-Maza), Cretella, D’Orazio (82’ Faggioli); Emmausso, Cuppone. A disp.: Rizzuto, Fares, Dabizas, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Ingrosso, Parlato. All. Maiuri.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Salvo (81’ Vimercati), Frison, Granata, Perri; Maselli, Bianchi; Energe (64’ Cardoni), Bocic (55’ Maiorino), Esposito E. (81’ Marino); Abreu (81’ Santarcangelo). A disp.: Esposito A., Cortese, Santaniello, Djibril. All. De Luca.

Arbitro: Pezzopane (L’Aquila).

Ammoniti: Vitale (AC); Maselli, Bianchi, Maiorino (P). Angoli: 8-2. Recuperi: 2’ pt, 6’ st.