Sospese le attività di un esercizio pubblico e di un circolo privato a Cerignola

Continua a restare alta l’attenzione della Polizia di Stato in tutta la Provincia in relazione ai controlli di Polizia Amministrativa, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, all’esito di reiterati controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e della Squadra Volanti della Questura, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore di Foggia, sono stati notificati tre provvedimenti emessi dal Questore ex art. 100 T.U.L.P.S. ad un esercizio pubblico e due circoli privati. Il primo provvedimento, adottato su segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri di Cerignola, ha portato alla sospensione di 15 giorni dell’autorizzazione amministrativa di un esercizio pubblico sito in Cerignola, teatro di una violenta rissa che ha visto coinvolti cinque soggetti di nazionalità rumena. Il secondo provvedimento, invece, ha determinato la sospensione dell’attività di un circolo privato per 30 giorni, in quanto all’interno dello stesso veniva controllato un soggetto pregiudicato e non socio del circolo, trovato in possesso di sostanza stupefacente per complessivi 9,30 grammi; nella medesima circostanza, venivano controllati due soggetti pregiudicati. Giova rappresentare che nei confronti dello stesso circolo, in precedenza, erano già state notificate due sospensioni delle attività ex art. 100 T.U.L.P.S., rispettivamente per 10 e 15 giorni.

Infine, è stato sanzionato amministrativamente per euro 5.000 il titolare di un circolo privato sito in Foggia, nel quartiere Candelaro, poiché esercitava attività di somministrazione alimenti e bevande ai soci, senza aver mai chiesto né ottenuto la prescritta SCIA. La Polizia di Stato proseguirà in maniera incessante l’attività di controllo al fine di prevenire situazioni socialmente pericolose e per dare una forte risposta alla richiesta di sicurezza dalla cittadinanza dell’intera Provincia.