Spari e blitz: presi 12 cerignolani pronti ad un assalto nel modenese

Nelle campagne del Modenese, a Vignola, un capannone trasformato in base operativa è stato circondato e blitzato dagli agenti: dentro, dodici uomini originari di Cerignola, già pronti a muoversi per assaltare un portavalori lungo l’autostrada A1.

Il piano, secondo gli investigatori, era dettagliato e spietato: mezzi rubati, armi, logistica già predisposta. Un’azione rapida, violenta, costruita per bloccare la carreggiata e colpire. Durante l’irruzione si sono vissuti attimi ad alta tensione. Sono partiti colpi di arma da fuoco e un poliziotto è rimasto ferito, fortunatamente in maniera lieve.

Dentro il capannone gli agenti hanno trovato tutto il necessario per l’assalto: armi, veicoli pronti all’uso e auto che, secondo chi indaga, sarebbero state incendiate per paralizzare il traffico e coprire la fuga.

Un copione già visto. L’operazione si collega infatti ad altri assalti recenti, tra cui quello avvenuto a gennaio a Ortona. Il sospetto è che dietro ci sia una struttura organizzata, capace di colpire anche fuori regione con modalità militari.

Il blitz ha fermato tutto a pochi istanti dall’azione. Ma l’inchiesta è solo all’inizio: gli investigatori vogliono ora ricostruire l’intera rete e capire quanti altri colpi fossero in preparazione.