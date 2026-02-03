Un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne, è stato assaltato la scorsa notte mentre percorreva l’autostrada A16 nei pressi dell’uscita di Cerignola (Foggia). Per bloccare il mezzo, a quanto si è appreso, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, che non hanno ferito nessuno. L’autista del mezzo è stato picchiato, sequestrato e rilasciato a poca distanza, nei pressi del casello di Cerignola Est, in A14. L’uomo è stato soccorso da personale del 118 e portato in ospedale per le cure. Nessuna traccia al momento del camion. Indagini sono in corso da parte degli agenti della sottosezione della polstrada di Trani. (ANSA)
Spari in A16 nei pressi di Cerignola per assaltare un tir carico di carne e alimenti
Il conducente è stato picchiato, sequestrato e rilasciato poco dopo all'altezza di Cerignola Est: è accaduto la scorsa notte
Pubblicato il
Ultimora
Cronaca
