Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCronacaSpari in A16 nei pressi di Cerignola per assaltare un tir carico...

    Spari in A16 nei pressi di Cerignola per assaltare un tir carico di carne e alimenti

    Il conducente è stato picchiato, sequestrato e rilasciato poco dopo all'altezza di Cerignola Est: è accaduto la scorsa notte

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne, è stato assaltato la scorsa notte mentre percorreva l’autostrada A16 nei pressi dell’uscita di Cerignola (Foggia). Per bloccare il mezzo, a quanto si è appreso, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, che non hanno ferito nessuno. L’autista del mezzo è stato picchiato, sequestrato e rilasciato a poca distanza, nei pressi del casello di Cerignola Est, in A14. L’uomo è stato soccorso da personale del 118 e portato in ospedale per le cure. Nessuna traccia al momento del camion. Indagini sono in corso da parte degli agenti della sottosezione della polstrada di Trani. (ANSA)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cronaca

    False identità create con intelligenza artificiale, scoperta truffa all’Inps

    Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico...
    Attualità

    Il tempo ritrovato: progetto di recupero dell’ex Convento degli Agostiniani

    Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi...
    Calcio

    Gli arrivi in prestito di Iervolino e Tarantino hanno chiuso il mercato invernale del Cerignola

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla U.S....
    Cultura

    Aperte le iscrizioni al Premio Zingarelli 2026: dai voce alle tue parole

    È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale...
    Calcio

    Un Cerignola autoritario espugna nuovamente lo “Zaccheria”, Foggia superato 1-3

    Il Cerignola espugna per la quarta volta lo "Zaccheria" nella regular season di serie...
    Calcio

    Tempo di derby di Capitanata: il Cerignola atteso dalla bolgia dello “Zaccheria”

    La quinta di ritorno del girone C di serie C (la 24^ in totale)...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cronaca

    False identità create con intelligenza artificiale, scoperta truffa all’Inps

    Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico...
    Attualità

    Il tempo ritrovato: progetto di recupero dell’ex Convento degli Agostiniani

    Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi...
    Calcio

    Gli arrivi in prestito di Iervolino e Tarantino hanno chiuso il mercato invernale del Cerignola

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla U.S....

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)