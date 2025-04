Spazio Aperto di Cerignola, domani ecco la 1^ Giornata Ecologica

Nell’ambito del Progetto SPAZIO APERTO-Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile, presentato in qualità di capofila da ESCOOP, in partnership con numerosi attori della Comunità Educante di Cerignola e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, mercoledì 23 aprile, dalle 16 alle ore 19, si terrà la 1^ Giornata Ecologica-Pulizia di comunità dello Spazio Aperto. L’evento, coinvolgendo i diversi attori della Comunità Educante del quartiere Torricelli (ETS, cittadini, famiglie), prevede la pulizia delle aree esterne dello Spazio Aperto di Cerignola, per prepararli alle attività laboratoriali outdoor che prenderanno il via dal mese di maggio.

Tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i giovani, i genitori, le famiglie, gli educatori e operatori sociali, i docenti delle scuole di Cerignola, sono invitati ad unirsi agli attori della Comunità Educante del Quartiere Torricelli. L’intento è quello di condividere un’altra tappa del percorso di rigenerazione sociale del Cercat (via Urbe, angolo via La Spezia), iniziato nel 2018 e sempre più orientato a trasformarlo in uno Spazio Aperto al centro della vita sociale della comunità cittadina, capace di attivare nuove opportunità di inclusione sociale, in particolare per minori e giovani in condizioni di povertà educativa o con disabilità. Lo SPAZIO APERTO, Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile, è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di Progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività realizzate. Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

Mobile: 320 293 1427|E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com

www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili|www.instagram.com/spazioaperto.cerignola/

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org