Spazio Aperto di Cerignola, si va in scena con “Il barbiere di Siviglia”

Tre quadri scenici in musica per rappresentare la storia d’amore del Conte d’Almaviva e della Bella Rosina, con protagonista Figaro, uno dei personaggi più celebri della storia del teatro. In sottofondo, le meravigliose arie di Rossini. Venerdì 28 marzo, alle ore 18.30, al Roma Teatro Cinema di Cerignola (Corso A. Moro, 49) andrà in scena “Il barbiere di Siviglia”, una mise en éspace a ingresso libero che vedrà sul palcoscenico ben dodici giovanissimi allievi del laboratorio di recitazione e arti sceniche gestito dall’associazione LiberArti, con la conduzione della compagnia Arterie Teatro. Partito lo scorso ottobre, il corso è stato realizzato al Cercat di Cerignola, parte del progetto Spazio Aperto. «Un percorso scenico – spiega Simona Sala, coordinatrice di LiberArti – che ha visto i ragazzi avvicinarsi al Teatro, alla Scenotecnica e alla Sartoria. Un approccio educativo, inclusivo, mirato alla conoscenza delle arti, ma anche di sè stessi e degli altri, in un clima di fiducia».

Strettamente legato alle arti del teatro è anche il nuovo laboratorio in partenza nello Spazio Aperto-Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile. Dal 1° aprile, ogni martedì (ore 17-20), avrà luogo Ri-Taglia-Laboratori cuciti su di te, percorso gratuito rivolto a minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sempre a cura di LiberArti e Arterie Teatro. Bozzetti di scena, creazione e ideazione di figurini, realizzazione di oggetti scenici partendo dalla carta come materiale da modellare, in vista di una nuova performance teatrale: è ciò che attende i partecipanti. Come tutte le precedenti attività, avrà luogo negli spazi del Cercat (via Urbe, angolo via La Spezia), con possibilità di un servizio minibus gratuito (info e iscrizioni: 320.2931427).

Lo Spazio Aperto (promosso da ESCOOP quale ente capofila e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi elle attività. Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

Mobile: 320 293 1427|E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com

www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili

Questo slideshow richiede JavaScript.