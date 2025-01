Spazio Aperto…alle Storie! Al via il laboratorio di lettura creativa al Cercat di Cerignola

Il nuovo anno chiama nuove iniziative in quel del Cercat di Cerignola: sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di lettura creativa, dal titolo Spazio Aperto Alle Storie-letture, creatività, divertimento, a cura della libraia Marianna Longo de L’Albero dei Fichi, libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi. Il corso è rivolto a tutti gli appassionati di età compresa tra i 10 e i 13 anni, e partirà il prossimo 10 febbraio. Come tutti i precedenti laboratori, anche quest’ultimo avrà luogo nella struttura di via Urbe (angolo via la Spezia), ogni lunedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. L’iscrizione è gratuita ed possibile farlo dal lunedì al venerdì recandosi in struttura (ore 16-19; info 320.2931427). Disponibilità di un servizio navetta.

Al via dunque una nuova avventura realizzata all’interno del progetto Spazio Aperto –Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile – promosso da ESCOOP quale capofila di una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dai grandi classici alla narrativa contemporanea, dagli albi illustrati ai silent book, passando per fumetti e graphic novel delle migliori edizioni: un’ampia selezione di storie per avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura in modo libero e gioioso. In ogni incontro lettura e creatività saranno al centro dell’azione educativa, in un clima lento e disteso, affinché i bambini e i ragazzi possano sperimentare e vivere il libro come un possibile amico del tempo libero. Lo Spazio Aperto è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate.

Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

Mobile: 320 293 1427|E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com

www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili