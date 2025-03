Specchio (Lega): «Salviamo questa città dal degrado, serve unità da parte di tutti»

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del segretario cittadino della Lega, Vincenzo Specchio: nella nota si analizza l’episodio del furto d’auto in via XX settembre e cosa serve per ripristinare legalità in città.

E’ stato effettuato ieri mattina in pieno centro cittadino un furto di un’auto di grossa cilindrata eseguito con destrezza, velocità, sicurezza e sfacciata padronanza alla luce del sole, portato a termine senza paura di nulla e di nessuno. Ciò che colpisce però ad una prima ragionata reazione non è il furto compiuto, ma l’amara constatazione che la nostra città si è ritrovata senza difese né argini di protezione contro una manovalanza malavitosa e delinquenziale che può agire indisturbata anche in presenza di malcapitati passanti, in una città che appare sguarnita di ogni presidio di sicurezza e prevenzione, che si è mostrata in uno stato di abbandono e di degrado. In tale penosa situazione anche i cittadini e i commercianti si sentono a loro volta scarsamente tutelati e abbandonati. Non è polemica, ma solo volontà di ragionare su un fatto accaduto di inaudita pericolosità sociale, e di riunire tutte le forze politiche, sociali e sindacali di tutte le categorie per pretendere in tutte le sedi opportune anche norme di legge che siano in grado di reprimere con certezza della pena, capaci di dissuadere ogni proposito malavitoso di questa portata, oltre ad una più ampia e capillare dislocazione di forze dell’ordine, per rafforzare la deterrenza di atti criminali che da tempo si ripetono senza ancora trovare un freno. Si tratta di salvare il destino di questa Città da un degrado che squalifica ogni sforzo di migliorare e sviluppare l’intero tessuto sociale, culturale ed economico della nostra Comunità civile.