Spione (Con) ricorre al Prefetto: «Mansi è incompatibile» nella doppia carica di consigliere e Rsu

Arriva sul tavolo del Prefetto, del Sindaco di Cerignola e del Direttore Generale dell’ASL Foggia la richiesta di Rosario Spione, Commissario cittadino CON – Cerignola, e alle ultime comunali candidato nella medesima lista. La segnalazione di Spione riguarda il doppio ruolo di consigliere comunale e Rsu Asl Fg/4 di Francesco Mansi.

«Tra gli eletti della lista “CON Emiliano” risulta tutt’oggi in carica il consigliere Francesco Mansi – si legge nella missiva -. Nel mese di Aprile 2025 si sono svolte le elezioni per RSU nell’ASL FG/4 e lo stesso consigliere Comunale Mansi Francesco si è candidato, risultando eletto come Rappresentante Sindacale della Lista CGIL con 125 preferenze. Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, si richiede l’intervento delle Istituzioni in indirizzo al fine di legittimare la posizione del Sig. Mansi Francesco in uno dei due consessi ossia come Consigliere Comunale di Cerignola oppure RSU dell’ASL FG/4, verificato che le due cariche, in relazione a quanto disposto dall’Accordo Collettivo del 12.04.2022 tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative all’art.8, che confermano l’incompatibilità delle due cariche. Si ribadisce che detto ricorso risulta legittimo per lo scrivente, in quanto lesivo dei propri diritti dato che, se nella circostanza il consigliere Francesco Mansi dovesse optare per la RSU, essendo io il primo dei non eletti nella lista “CON Emiliano”, potrei assurgere ad occupare uno scranno in Consiglio Comunale» conclude Spione.