Splendido e Specchio (Lega): «Cerignola, serve una svolta sulla sicurezza: chiesto incontro al Prefetto»

«Cerignola continua a vivere una situazione di forte allarme legata alla sicurezza pubblica, tra episodi di criminalità diffusa, degrado urbano e intimidazioni che alimentano paura e sfiducia tra i cittadini. Non possiamo restare in silenzio di fronte a un contesto che penalizza famiglie, attività economiche e l’intera comunità», dichiarano in una nota congiunta Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale, e Vincenzo Specchio, commissario cittadino della Lega a Cerignola. «Per questo motivo – proseguono – abbiamo formalmente richiesto al Prefetto di Foggia un incontro istituzionale, al fine di rappresentare direttamente le criticità del territorio e avanzare proposte concrete per rafforzare la presenza dello Stato e delle Forze dell’Ordine. Riteniamo fondamentale che la voce dei cittadini trovi ascolto nei tavoli istituzionali, soprattutto in un momento in cui Cerignola ha bisogno di risposte immediate e tangibili».

«A rendere ancora più preoccupante il quadro – aggiungono Splendido e Specchio – ci sono le recenti dichiarazioni del consigliere comunale Michele Romano, che ha parlato apertamente di “trattare con la mafia” per garantire sicurezza. Parole gravissime, che rappresentano un insulto alla legalità e alla memoria di chi ha dato la vita nella lotta alla criminalità. Se a pronunciarle fosse stato un esponente del centrodestra, probabilmente si sarebbe già parlato di commissariamento per infiltrazioni: ecco perché il silenzio dell’amministrazione comunale è inaccettabile». «Cerignola non ha bisogno di rassegnazione né di compromessi col malaffare ma di legalità, istituzioni presenti e politiche serie di contrasto alla criminalità. La nostra battaglia sarà sempre al fianco dei cittadini onesti, perché solo così possiamo restituire dignità e futuro alla città», concludono Splendido e Specchio.