Staff leasing: flessibilità e stabilità nel mercato del lavoro moderno

I pilastri del lavoro moderno sono due: flessibilità e stabilità. Con il termine flessibilità si fa riferimento alla capacità di un’azienda di adattarsi ai cambiamenti nel mondo lavorativo e alle esigenze e necessità dei lavoratori. Con il termine stabilità invece si fa riferimento ad una condizione in cui l’azienda riesce a mantenere un livello costante e sostenibile di operazioni, personale e produttività nel lungo periodo. A tutto ciò si affianca naturalmente la sostenibilità finanziaria, altro pilastro imprescindibile per costruire un’attività solida e affidabile. In tale contesto ha assunto un ruolo di primo piano lo staff leasing, una forma di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato che coinvolge tre attori diversi: l’agenzia per il lavoro, l’azienda e i lavoratori.

L’agenzia per il lavoro assume lavoratori con un contratto a tempo indeterminato e poi li mette a disposizione dell’azienda che ne fa richiesta. L’azienda, quando ha bisogno di nuovo personale, può rivolgersi all’agenzia per il lavoro che attinge dalla sua ricca banca dati per fornire lavoratori qualificati e in possesso dei requisiti richiesti. Infine i lavoratori, che vengono inviati in missione presso l’azienda o le aziende utilizzatrici che ne hanno fatto richiesta per un periodo di tempo variabile, a seconda del contratto stipulato tra l’agenzia e l’azienda stessa. I lavoratori, pur essendo dipendenti dell’agenzia di somministrazione del lavoro, in realtà operano nell’azienda che ne hanno fatto richiesta. Tutti i diritti e i doveri del lavoratore, che comprendono ferie, malattie, orario lavorativo, stipendi, ecc. sono disciplinati dal contratto sottoscritto con l’agenzia, ma è l’azienda utilizzatrice a dirigere il lavoro quotidiano.

L’azienda utilizzatrice paga un compenso all’agenzia per il lavoro svolto dai lavoratori, e tale compenso comprende la retribuzione del lavoratore e anche il disbrigo di tutte le pratiche legali e burocratiche. Questo è un grande vantaggio per l’azienda, che non deve occuparsi del lungo e laborioso processo di selezione e assunzione del personale, né tanto meno dei pagamenti mensili. Tutto questo infatti viene affidato direttamente all’agenzia per il lavoro. L’azienda utilizzatrice può quindi soddisfare esigenze temporanee, senza assumere direttamente i lavoratori che rappresentano comunque un costo sul medio e lungo periodo. L’impresa riesce quindi a mantenere un ritmo di produzione soddisfacente, senza interruzioni, garantendo una gestione fluida delle proprie risorse e dei processi produttivi. In questo modo diventa più facile adattarsi ai cambiamenti del mercato, alle fluttuazioni della domanda e alle crisi economiche, senza intaccare o compromettere la sua operatività.

Un altro aspetto importante da sottolineare è la certezza per le aziende di assumere personale qualificato e già in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti. Questo è essenziale in un mondo del lavoro dove sono richieste conoscenze sempre più approfondite, dall’Intelligenza Artificiale alla Realtà Aumentata fino alla green economy. La risorsa può quindi essere facilmente inserita all’interno di un nuovo contesto lavorativo, mettendo a disposizione dell’azienda le sue competenze e le esperienze maturate nel corso del tempo.