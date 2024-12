Stavolta la rimonta è della Flv Cerignola: successo al tie break in casa dell’Asem Bari

Bella e autorevole vittoria per la Flv Cerignola, nella decima giornata del girone A di serie C: violata la palestra del “Majorana”, con la rimonta chiusa al tie break sull’Asem Bari (25-21; 23-25; 25-11; 17-25; 7-15 i parziali). Coach Dilucia ha scelto l’abituale 6+1, formato da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Girgenti ha risposto schierando: Castiello alzatrice ed Halla sulla diagonale; Cramarossa e Parisi di banda; Gismondo e Nuovo sottorete, con Maruccia in difesa. Che la sfida potesse essere molto livellata lo si intuisce già dal primo set, nel quale la Flv va sul 5-7 grazie a Piarulli ma Halla aggancia sull’8 pari. Le due squadre si alternano al comando, Gismondo e Halla per il 16-13 di Bari, le ospiti approfittando di un fallo di rotazione avversario si portano sul 18-18. É Cramarossa ad avviare lo sprint per le padrone di casa (21-18), divario gestito abilmente e con l’attacco di Halla a decretare il primo cambio di campo.

Castiello dai nove metri per il 4-2 dell’Asem in avvio di secondo periodo, risponde Puro alla stessa maniera per il pari 6, poi due errori in prima linea di Cramarossa e ancora Puro per il 6-9: Piarulli e Valecce segnano per l’8-13, le biancorosse si avvicinano pian piano servendosi di Halla e mettono la freccia con il posto 2 ungherese sul 19-18. Muro di Piarulli per il 19-20, altro sorpasso locale ma le ofantine ribaltano il punteggio grazie ad una invasione a muro: finale punto a punto, il block out di Martinelli vale l’1-1 nei parziali. Nella terza frazione, la squadra di Girgenti spegne subito il possibile ardore delle rivali, galvanizzate dal set appena vinto: spingendo forte con un servizio efficacissimo e causa di numerose difficoltà nella ricezione cerignolana, sull’11-1 le speranze di recupero sono azzerate. Malgrado provino a limitare lo scarto, le ragazze di Dilucia non escono dal blackout, così il tecnico fa rifiatare alcune delle titolari con l’ingresso in campo di Lupi, Massafra e Iungo.

Arriva la doverosa reazione rossogialloblù (0-4 con Mansi bene in battuta), poi 1-7 e 4-11 con Puro e Piarulli: le baresi non ci stanno e dimostrano il loro valore tornando pericolosamente sotto (Nuovo per il 13-15). Cerignola stavolta non trema e trascinata da Martinelli in prima linea si fionda sul 14-20, per una progressione solo limitata dall’Asem e la toscana a mettere giù il pallone del tie break. Il quinto e decisivo set è sostanzialmente un monologo delle ofantine, attente e concentrate in entrambe le fasi e in fiducia massima: è 2-8 al cambio di campo, Cramarossa attacca a rete per il 5-11, c’è tempo per un diagonale strettissimo e autentica magia di Martinelli, Novia suggella con l’ultimo punto una vittoria pesantissima in casa della vicecapolista.

Amarezza dopo la sconfitta di domenica scorsa con Capurso, grande gioia per il ribaltone di ieri: la Flv sale a 19 punti in classifica e conferma di avere qualità e mezzi per giocarsela alla pari con le candidate al vertice. Nel prossimo turno, l’ultimo prima della sosta natalizia, l’impegno casalingo domenica 22 al pala “Tatarella” contro il Volley Barletta, sconfitto da Turi.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 3, Novia 17, Martinelli 26, Valecce 1, Piarulli 16, Mansi 10, Lupi, Massafra, Iungo, Di Schiena (libero).