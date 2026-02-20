Contattaci al 3286684015
    Stazione di Posta di Cerignola, il laboratorio di Arte e Terapia per vivere momenti di partecipazione

    Il percorso formativo si sta svolgendo nelle sedi di Stornarella e Cerignola

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il Centro Servizi “Stazione di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola ha attivato come da programma il laboratorio di “Arte e Pittura”. L’iniziativa si inserisce nel percorso finalizzato a far accrescere competenze, favorire processi di inclusione sociale e contrastare la povertà. Le lezioni sono guidate dalla docente Giuditta Ciffo, sempre con la finalità di favorire processi di inclusione sociale. La partecipazione è gratuita. Le lezioni si svolgono nelle sedi di Stornarella, nel Centro Polifunzionale in via De Chirico 7, e nella sede di Cerignola, in via Gran Sasso. Il corso sta avendo un riscontro molto positivo grazie alla docente Ciffo, esperta di Arte e arte terapia.

    Il laboratorio è organizzato dal servizio “Stazione di Posta” gestito dalle cooperative sociali SocialService, Medtraining, Altereco e Alice. Il centro interviene ed offre interventi nei casi di povertà estrema che riguardano cittadini italiani e migranti, il cui obiettivo ultimo è l’accompagnamento all’autonomia. Offre attività di Prima Assistenza Sanitaria, Consulenza Amministrativa e Legale, Orientamento al lavoro, Mediazione culturale, Accompagnamento alla residenza fittizia, Deposito bagagli, Fermo posta. Promosso dall’Ambito Territoriale di Cerignola è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.2 “Povertà estrema-Stazioni di Posta”-Progetto finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU. Per info: stazionidipostacerignola@gmail.com –353.3702074.

    Ultimora

    Calcio

    Il Cerignola in casa col Casarano, per tenere a distanza i salentini

    La sfida fra Audace Cerignola e Casarano aprirà la 28^ giornata del girone C...
    Attualità

    Ancora disagi alla scuola media “Don Bosco” di Cerignola

    Ne avevamo parlato alcune settimane fa, ma evidentemente i problemi persistono alla scuola media...
    Cultura

    Paolo Caiazzo porta al ‘Roma Teatro’ di Cerignola “I Promessi Suoceri”

    Sabato 21 febbraio, alle ore 21:00, il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno...
    Cultura

    “Cin-Ci-Là”: al ‘Mercadante’ il centenario di un’operetta che ha fatto storia

    Il prossimo 21 febbraio alle ore 21:00, il Teatro Mercadante si trasforma in una...
    Cronaca

    Falsi braccianti nei campi del Foggiano, in 98 indagati per l’ennesima truffa all’Inps

    Sono 98 gli indagati della Procura di Foggia per l’ennesima presunta truffa all’Inps dei...
    Attualità

    Cerignola, furti e atti vandalici in due negozi in corso Roma

    Il Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime tutta la...

