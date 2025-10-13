Stazioni di Posta Cerignola, un laboratorio di Teatro per vivere momenti di partecipazione

Ha preso il via a Cerignola il laboratorio di Teatro organizzato dal Centro Servizi “Stazioni di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola. La prima lezione si è svolta sotto la guida della docente Antonella Cirillo nella sede di Via Gran Sasso snc, sempre con la finalità di favorire processi di inclusione sociale dei partecipanti. Il laboratorio si svolge ogni venerdì dalle ore 17.00 alle 18.30. Il servizio “Stazioni di Posta” interviene ed offre interventi nei casi di povertà estrema che riguardano cittadini italiani e migranti, il cui obiettivo ultimo è l’accompagnamento all’autonomia. Un’occasione per favorire momenti di partecipazione e di socializzazione. Il laboratorio di Teatro si svolgerà anche ad Orta Nova, ospitato presso il Centro Servizi per le Famiglie “Giovanni Paolo II” in Via Da Vinci Snc Orta Nova, con il docente Francesco Gravino. Il corso avrà inizio venerdì 7 novembre ed è ancora possibile iscriversi. Così come ci sono ancora posti liberi per prendere parte al laboratorio di Arte e Pittura che prenderà il via nel mese di gennaio 2026. Iscrizioni ai seguenti contatti: stazionidipostacerignola@gmail.com – 353.3702074. La partecipazione ai corsi è gratuita.

L’iniziativa è organizzata dal servizio “Stazioni di Posta” gestito dalle cooperative sociali Medtraining, SocialService, Altereco e Alice. Promosso dall’Ambito Territoriale di Cerignola, il servizio offre attività di prima assistenza sanitaria, consulenza amministrativa e legale, orientamento al lavoro, mediazione culturale, accompagnamento alla residenza fittizia, deposito bagagli, fermo posta. L’intervento è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.2 “Povertà estrema-Stazioni di Posta”-Progetto finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU.