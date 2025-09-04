Stazioni di Posta di Cerignola, Teatro e Arte: laboratori gratuiti per formarsi e acquisire competenze

C’è tempo fino al 30 settembre 2025 per iscriversi e partecipare ai laboratori di “Teatro” e di “Arte e Pittura” promossi dal Centro Servizi “Stazioni di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola che hanno la finalità di accrescere competenze, favorire processi di inclusione sociale e contrastare la povertà. Il servizio “Stazioni di Posta”, impegnato in attività di contrasto alla grave marginalità sociale, ha quindi organizzato dei percorsi di formazione la cui partecipazione è totalmente gratuita. I due laboratori si svolgeranno nelle sedi di: Cerignola, sita in Via Gran Sasso snc; Orta Nova, sita in Via Puglie snc (c/o Misericordia). I laboratori di “Teatro” e di “Arte e Pittura”, dunque, rappresentano un’occasione per vivere momenti di socializzazione e per accompagnare i partecipanti in un progetto personalizzato con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali.

Possono iscriversi gratuitamente tutti i cittadini e le cittadine dai 18 ai 65 anni di età. Per info e iscrizioni: stazionidipostacerignola@gmail.com – 353.3702074. Le iniziative sono organizzate dal servizio “Stazioni di Posta” gestito dalle cooperative sociali Medtraining, SocialService, Altereco e Alice. Il Centro interviene ed offre interventi nei casi di povertà estrema che riguardano cittadini italiani e migranti, il cui obiettivo ultimo è l’accompagnamento all’autonomia. Promosso dall’Ambito Territoriale di Cerignola, il servizio offre attività di prima assistenza sanitaria, consulenza amministrativa e legale, orientamento al lavoro, mediazione culturale, accompagnamento alla residenza fittizia, deposito bagagli, fermo posta. L’intervento è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.2 “Povertà estrema-Stazioni di Posta”-Progetto finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU.