Stop esterno per la Pallavolo Cerignola: a Modica finisce 3-0

La Pallavolo Cerignola esce sconfitta da Modica nella sesta giornata del campionato di Serie B1. Le padrone di casa del PVT Modica si impongono con un netto 3-0, al termine di una gara complessa per le fucsia di coach Annagrazia Matera, ancora alla ricerca di continuità dopo l’ottimo avvio di stagione. Il primo set parte con buon ritmo da entrambe le parti: scambi lunghi, equilibrio costante e punteggio in parità fino al 13-13. Modica prova il primo allungo (17-13), ma le fucsia reagiscono con determinazione, accorciando fino al 20-17. Mister D’Amico chiama un time-out che rimette ordine tra le file siciliane: le padrone di casa ritrovano lucidità nei momenti chiave e chiudono il parziale 25-19. Nel secondo set Cerignola prova a rimanere agganciata, ma qualche imprecisione e la maggiore continuità di Modica permettono alle locali di indirizzare anche il secondo parziale, vinto 25-20.

Il terzo set è quello più complicato per le fucsia, che accusano il contraccolpo e faticano a ritrovare ritmo e aggressività. Modica ne approfitta, dominando il set e chiudendo 25-13, portando a casa match e tre punti. Per la Pallavolo Cerignola arriva così la seconda sconfitta consecutiva, un passaggio a vuoto da trasformare in energia e motivazione per tornare subito a correre. Sabato prossimo al PalaDileo arriverà la capolista Tonno Callipo, in un big match che si preannuncia intenso e affascinante. Un’occasione importantissima per rialzare la testa, davanti al pubblico fucsia che, come sempre, saprà fare la differenza.