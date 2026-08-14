Subito fuori in Coppa Italia di C il Cerignola, al “Monterisi” i rigori premiano il Monopoli

Subito eliminato l’Audace Cerignola nel primo turno di coppa Italia di serie C, il Monopoli si impone ai rigori nel match giocato al “Monterisi”: gli ofantini pagano i due errori nella serie di Vitale e Cretella, il ‘gabbiano’ si regala il Potenza nel secondo step della manifestazione. Un verdetto tutto sommato adeguato, perché i viaggianti sono sembrati più in palla, avendo creato e vanificato alcune interessantissime chances nell’ultimo quarto di gara. Catalano schiera il suo primo undici ofantino con il 3-4-2-1: Gambale è il riferimento offensivo sostenuto dal duo Vinciguerra-Perlingieri, c’è Nanula invece sulla corsia sinistra in mediana e Moreso arretra nella retroguardia, a causa delle numerose defezioni. Nel suo 3-5-2 invece, Colombo piazza Tommasi fra i pali, preferisce Colombara a Cerretti in difesa, mentre in avanti la coppia è formata da Longo e Fall. La sfida entra subito nel vivo, perché gli ospiti si portano in vantaggio all’8’ con Scipioni, bravo ad inzuccare imparabilmente sotto la traversa un cross di Valenti dalla destra. I biancoverdi concretizzano un ottimo avvio, solo che l’Audace pareggia quasi immediatamente: minuto 12, una manovra corale fa giungere il pallone al limite dell’area a Perlingieri, rasoterra secco col destro e primo centro stagionale per l’ex Benevento. Nonostante caldo e carichi di preparazione ancora da smaltire, i ritmi non sono cadenzati e ora l’una, ora l’altra squadra sembrano prendere in mano il pallino. Al 37’ Gambale si gira in area e trova la replica di Tommasi, che concede il tiro dalla bandierina, il finale di prima frazione è senza sussulti e con meno intensità nelle azioni.

Si riparte senza cambi da ambo le parti, Cretella centra trovando la deviazione di Colombara, il quale quasi sfiora l’autorete: dall’angolo seguente, Sena di testa non va lontano dal bersaglio. Di nuovo Cretella attivo, progressione fino ai sedici metri, la precaria coordinazione però non gli consente di calciare al meglio. Tre mosse contemporanee per Catalano (fra cui D’Orazio in luogo di Gambale), Viola quasi a metà ripresa deve allungarsi per sventare il sinistro maligno di Greco. I baresi insistono, il neoentrato Sardo prima sfiora un eurogol in acrobazia, poi spreca all’altezza del dischetto sull’ottimo servizio di Valenti e ulteriormente da invitante posizione. Si completa la girandola delle sostituzioni, al triplice fischio però è parità, con la qualificazione decisa dai tiri di rigore: a Vitale non riesce in maniera grossolana un tentativo di cucchiaio, Cretella si fa ipnotizzare da Tommasi, non basta la parata di Viola su Sardo.

Un Cerignola ancora visibilmente in costruzione e che deve trovare migliore condizione e meccanismi di squadra, nessun allarme ma comunque arrivano spunti per intervenire magari sul mercato e finalizzare l’assortimento della rosa. Sabato prossimo, via al campionato: sempre sul campo amico, Gambale e soci riceveranno il Cosenza.

AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI 1-1 (3-5 dcr)

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Moreso, Sena (63’ Gasbarro); Boccadamo (63’ Romano), Vitale, Cretella, Nanula (87’ Cilenti); Vinciguerra, Perlingieri (72’ Padula); Gambale (63’ D’Orazio). Allenatore: Raimondo Catalano.

Monopoli (3-5-2): Tommasi; Colombara, Piccinini, Angileri; Valenti, Greco (73’ Gioielli), Battocchio (86’ Garritano), Scipioni (73’ Cortinovis), Oyewale (86’ Cerretti); Longo (67’ Sardo), Fall. Allenatore: Alberto Colombo.

Reti: 8’ Scipioni (M), 12’ Perlingieri (AC).

Sequenza rigori: Valenti (M) gol, Padula (AC) gol, Sardo (M) parato, D’Orazio (AC) gol, Cortinovis (M) gol, Vitale (AC) parato, Fall (M) gol, Cretella (AC) parato, Garritano (M) gol.

Ammoniti: Nanula (AC). Angoli: 4-3. Recuperi: 1’ pt, 3’ st.

Arbitro: Acquafredda (Molfetta).