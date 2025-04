Successo esterno a Barletta per la Flv Cerignola (0-3)

Nella 24^ e terzultima giornata del girone A di serie C, la Flv Cerignola vince in trasferta 0-3 sul Volley Barletta (12-25; 14-25; 16-25 i parziali). Come era nelle previsioni, è arrivato un successo al cospetto della formazione penultima in classifica, che però in alcuni casi ha dato del filo da torcere alle ofantine. Coach Dilucia, ancora privo di Novia, ha mandato in campo il 6+1 composto da: Puro in regia e Rivarola opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. La Flv in avvio si porta sul 2-5, ma Barletta ricuce sul 5-6 dimostrando voglia di fare e intraprendenza: Mansi e Piarulli consentono un nuovo allungo (6-12), mentre Martinelli colleziona punti in prima linea. Sul 9-17 dentro Lupi per Rivarola, spazio anche a Iungo sul 12-21 e a seguire per il secondo libero De Salvo: è Martinelli a mandare le squadre al primo cambio di campo.

Si riparte con Lupi in posto 2 e le rossogialloblù avanti 2-6: le padrone di casa però tornano sotto, ma con la stessa Lupi dai nove metri le ospiti prendono il largo, sul 6-14 ingresso di Arcieri per Valecce. Diciolla più avanti completa le rotazioni fra le giocatrici dell’organico, il doppio vantaggio nel conto delle frazioni arriva grazie ad un attacco out avversario. Nel terzo periodo, Rivarola sigla il 2-7 ma Barletta ne fa tre di fila: il match regala alcuni scambi prolungati, con le biancorosse a restare a contatto fino a giungere all’aggancio a quota 10. Rivarola ferma la serie, mettendo la firma su un minibreak (10-13): Cerignola conduce senza prendere eccessivamente il largo, l’ace di Diciolla apre la serie che fiacca definitivamente la resistenza delle locali. Nel finale di nuovo in campo Lupi, Iungo e De Salvo: al secondo di nove match point, una infrazione delle barlettane sancisce la fine della gara.

Parte bene il trittico conclusivo della regular season per la Flv, con l’obiettivo potenziale di migliorare la propria classifica in ottica playoff: sabato prossimo al pala “Tatarella”, confronto con la Primadonna Bari nel penultimo turno.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 2, Rivarola 6, Martinelli 22, Valecce 3, Piarulli 8, Mansi 10, Lupi 1, Iungo 1, Arcieri 2, Diciolla 1, Di Schiena (L1), De Salvo (L2).