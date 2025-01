Super sfida Audace Cerignola-Avellino al “Monterisi”, monday night di lusso

La terza giornata di ritorno del girone C di serie C vede i riflettori accendersi sul “Monterisi”, con la super sfida fra Audace Cerignola ed Avellino, in programma domani sera. I ragazzi di Raffaele, nel primo impegno del 2025, domenica scorsa sono andati ad espugnare Messina ottenendo una preziosa vittoria, che ha assunto ancor più valore in relazione alle numerose assenze fronteggiate. Mentalità e maturità sempre crescenti per i gialloblù e i risultati lo testimoniano, la partita ormai alle porte non sarà decisiva ma riveste una importanza non da poco, specialmente perché nel ritorno big e squadre nei primi piani della classifica faranno tutte visita nell’impianto di via Napoli. Le prestazioni offerte dalle ‘cicogne’ sono sempre di ottimo tenore e, quando si riesce a concretizzare le occasioni da gol create, gli effetti sugli esiti finali sono evidenti. Sostegno e calore poi del pubblico amico saranno aspetti fondamentali e auspicabilmente un fattore che potrebbe spingere gli ofantini sempre più in alto, con la ferma intenzione di giocarsi le piazze che contano il più a lungo possibile. «Affrontiamo sicuramente quella che alla vigilia era la favorita per la vittoria finale, hanno avuto un inizio un po’ particolare ma poi mantenendo un ruolino di marcia di un certo livello. In trasferta l’Avellino non perde dalla prima giornata – ha sottolineato mister Giuseppe Raffaele in conferenza stampa- e mi aspetto un avversario desideroso di ottenere il massimo, perché chi insegue ha meno passi falsi da compiere da qui in avanti. Noi vogliamo fare lo stesso, ci sarà da sbagliare poco negli episodi importanti e imposteremo la gara alla solita maniera».

Tornerà dopo la squalifica Visentin, mentre Paolucci sconterà il secondo turno di stop: l’argentino un recupero non da poco per la retroguardia, sicuro assente anche Ligi. Seppur in ripresa, da valutare sino all’ultimo le condizioni di Gonnelli e Bianchini. La formazione a grandi linee ricalcherà quella vista dal 1′ in Sicilia nel precedente appuntamento, possibile la conferma di Ruggiero dietro Salvemini in attacco, così come Achik nel ruolo di esterno a sinistra o magari lui la scelta a supporto del cannoniere ex Giugliano.

Posizionato subito sotto il podio a quota 36 l’Avellino, con uno score complessivo di nove vittorie, nove pareggi e tre sconfitte. Dopo l’inizio incerto con Pazienza e il suo esonero, la società ha promosso dalla Primavera il tecnico Raffaele Biancolino, con una netta inversione di rotta, tanto da guadagnarsi anche il rinnovo fino al 2026: dal suo arrivo, verso la fine di settembre, gli irpini sono stati sconfitti solo una volta (peraltro dal Taranto) e sono in serie utile da otto turni. Sono già stati fatti i primi movimenti nel mercato di riparazione, soprattutto per sfoltire l’organico senza però assolutamente tralasciare gli ingressi: sono arrivati infatti l’attaccante Panico dalla Carrarese e il difensore Manzi dalla Virtus Entella (cercato anche dall’Audace) e il terzino destro Todisco dal Sorrento. Reduci da un pareggio subito in zona Cesarini dal Giugliano, i biancoverdi si presenteranno sul Tavoliere col desiderio di portare via l’intera posta, forti anche del terzo migliore attacco e della seconda difesa meno battuta del raggruppamento. Mancherà Sounas per squalifica, forse sostituito dall’ex De Cristofaro, D’Ausilio invece è il re degli assist (ben 12 finora). Recuperato Patierno, miglior marcatore dei ‘lupi’ con nove centri, probabilmente affiancherà Redan nel 4-3-1-2 quale scacchiere tattico.

Nell’ultimo precedente, il 3 marzo 2024, la contesa finì 1-1 con gol cerignolano di Ruggiero. Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mastrodomenico della sezione di Matera, alla seconda presenza stagionale con i gialloblù, dopo il derby vinto a Foggia. L’incontro sarà trasmesso da Raisport, sul canale 58 del digitale terrestre.