Svoltosi ieri a Cerignola il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica

Si è tenuto ieri il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presso Palazzo di Città, convocato dal Prefetto di Foggia a seguito dell’escalation di furti d’auto e in alcuni esercizi commerciali a Cerignola. All’incontro hanno partecipato, oltre al sindaco Bonito, l’assessore alla Sicurezza Cicolella, la presidente del Consiglio Comunale Ditommaso e il comandante della Polizia Locale Dalessandro, anche i vertici della Prefettura, i rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine, il delegato del presidente della Provincia, il consigliere Gerardo Valentino, e i sindaci dei comuni dei Cinque Reali Siti. Particolarmente significativa è stata la presenza del Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, che ha voluto esprimere vicinanza alla comunità cerignolana, insieme alla presenza dei rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia. Durante la riunione, il Prefetto ha illustrato l’attuale situazione e le iniziative adottate per il contrasto alla criminalità, con particolare attenzione ai gruppi criminali operanti nella zona. È stata annunciata una maggiore intensificazione della presenza delle forze di polizia sul territorio per prevenire e reprimere ulteriori episodi criminosi.

Il Procuratore Vaccaro ha espresso apprezzamento per le attività investigative condotte dalle forze dell’ordine, lodando i recenti successi, tra cui l’operazione che ha portato all’arresto di un individuo e al fermo di altre due persone a Cerignola per ricettazione e riciclaggio di auto. L’indagine ha permesso di individuare un vasto giro di autovetture rubate e successivamente smontate o riciclate con documenti falsificati. Un ulteriore tema affrontato è stato lo sversamento illecito di ecoballe nel territorio cerignolano. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha riferito che, a seguito delle misure adottate nell’ultimo incontro in Prefettura, al quale partecipò attivamente anche il Sindaco di Cerignola, il fenomeno si è drasticamente ridotto, fino a bloccarsi del tutto dopo l’arresto di un basista cerignolano coinvolto nella gestione degli illeciti. L’ultimo episodio di sversamento illecito risale a febbraio 2024, un dato che conferma l’efficacia delle operazioni di contrasto messe in atto dalle forze dell’ordine. Nel corso dell’incontro, sia il Prefetto di Foggia che il Procuratore Vaccaro hanno voluto sottolineare e apprezzare lo sforzo dell’amministrazione comunale nell’incrementare il numero degli agenti di Polizia Locale e nell’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino, riconoscendo l’importanza di queste misure nel potenziamento della sicurezza urbana e nella prevenzione di attività criminose.

L’amministrazione comunale ha inoltre proposto l’istituzione di un tavolo permanente sulla legalità, con il coinvolgimento degli istituti scolastici, per sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità. Il Procuratore Vaccaro ha espresso il suo pieno apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone il valore educativo e la necessità di rafforzare nei cittadini, soprattutto nelle nuove generazioni, la fiducia nelle istituzioni. A margine dell’incontro, il Prefetto ha assunto l’impegno di intervenire presso le sedi competenti a sostegno della proposta di elevare il Commissariato di Cerignola a Commissariato di Primo Livello, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la sicurezza del territorio. Il consigliere provinciale Gerardo Valentino ha dichiarato: “La sicurezza del nostro territorio richiede un impegno costante e il coordinamento tra tutte le istituzioni. Le azioni messe in campo stanno dando i primi risultati concreti, come dimostra il blocco del traffico illecito di ecoballe. Continueremo a lavorare affinché Cerignola non sia più terreno fertile per attività criminose e affinché i cittadini possano percepire in modo tangibile la presenza dello Stato”.

L’assessore alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha commentato: “È stata una giornata molto positiva, caratterizzata da un confronto articolato e costruttivo. Insieme alla presidente del Consiglio, ci siamo fatti portavoce delle preoccupazioni del tessuto commerciale e imprenditoriale, raccogliendo le loro istanze in un documento consegnato al Prefetto. Abbiamo ribadito l’importanza della polizia locale come punto di collegamento tra istituzioni e forze dell’ordine, segno tangibile della presenza dello Stato”. “Dopo questo incontro, coinvolgerò tutte le forze politiche presenti all’interno del Consiglio Comunale al fine di esporre le soluzioni adottate e studiare ulteriori iniziative per tenere alta l’attenzione sul fenomeno. È fondamentale non fermarsi qui”, ha sottolineato la presidente del Consiglio Ditommaso.

Il sindaco Bonito ha concluso: “Oggi abbiamo ricevuto un segnale forte: lo Stato ha risposto presente in tutte le sue articolazioni, dal Prefetto ai miei colleghi sindaci. Mi ha colpito la sensibilità del Procuratore Vaccaro e il suo acume nel sottolineare l’urgenza più grande: rafforzare nei cittadini la fiducia, l’apprezzamento e il senso di appartenenza allo Stato e alle forze dell’ordine. Non siamo soli, e questo è un messaggio chiaro e rassicurante”.