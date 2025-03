Taranto escluso dal campionato, in attesa della decisione sulla Turris

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha sanzionato il Taranto con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza, oltre a tre punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione utile. La decisione segue il deferimento arrivato per il mancato pagamento a febbraio di stipendi e contributi ai calciatori. Sono state comminate dallo stesso organo anche altre penalizzazioni: -4 al Messina (altra formazione del girone C) e alla Triestina (girone A), -6 alla Lucchese (girone C). L’estromissione degli jonici comporterà per l’Audace Cerignola il riposo nella 33^ giornata, perché il domenica 23 marzo era prevista la sfida contro i rossoblù al “Monterisi”. Per ciò che concerne la classifica, nulla cambia in vetta per i gialloblù e l’Avellino, viste le sconfitte col Taranto nelle gare di andata, mentre tutte le altre formazioni che hanno fatto punti hanno visto cancellati quei risultati. É invece atteso per mercoledì il responso sulla Turris, altra squadra seriamente a rischio esclusione, da cui invece dipendono novità significative anche per la testa della graduatoria.