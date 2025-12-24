Teatro in musica, ironia in scena: Casagrande firma il gran finale del Roma Teatro

Il Roma Teatro di Cerignola saluta la fine dell’anno e guarda al nuovo con due appuntamenti che raccontano, ciascuno a suo modo, il senso di una programmazione attenta all’incontro tra linguaggi, pubblici e sensibilità diverse. Il 28 dicembre alle 19.30 andrà in scena “La Prova del Nove”, lo spettacolo di Maurizio Casagrande, attore e autore capace di muoversi con naturalezza tra teatro di parola, musica e comicità. Lo spettacolo nasce dall’idea di costruire una serata fresca e godibile, fatta di belle canzoni, racconti, sketch e brevi momenti di riflessione, affidati a un ritmo serrato e a un’ironia mai compiaciuta. Il racconto prende forma attraverso una serie di imprevisti e contraddizioni: un produttore poco convinto, collaborazioni difficili, fraintendimenti continui che trasformano quella che dovrebbe essere una macchina perfetta in un meccanismo fragile e sorprendentemente umano. La “Prova del nove”, chiamata a verificare se tutto è stato fatto nel modo giusto, diventa così una metafora ironica dei tentativi, degli errori e delle inevitabili deviazioni che accompagnano ogni processo creativo.

Accanto a Casagrande, salgono in scena Anna Cecilia e Bruno Galasso, insieme ai musicisti Giuseppe Iervolino, Sergio Dileo e Salvatore Rainone. La loro presenza rende la musica parte viva dell’azione scenica: non semplice accompagnamento, ma elemento che ne guida i tempi, i cambi di tono e le aperture emotive. Il 3 gennaio alle 21.00 il cartellone proseguirà con il Concerto di Capodanno, affidato all’orchestra ICO Suoni del Sud e diretta dal M° Giuseppe Fabrizio. In questo secondo appuntamento, la musica – già centrale nello spettacolo del 28 dicembre – si libera della dimensione narrativa e diventa linguaggio assoluto, offrendo al pubblico un momento di ascolto e condivisione che accompagna l’inizio del nuovo anno attraverso un percorso capace di unire tradizione e contemporaneità.

«Chiudere l’anno con uno spettacolo come La Prova del Nove e aprire quello nuovo con un concerto – dichiara la direttrice del Roma Teatro Simona Sala – significa restituire al pubblico due modi diversi ma complementari di vivere il teatro: da un lato il racconto, l’ironia, la musica che dialoga con la scena; dall’altro un appuntamento ormai tradizionale, in cui la musica segna un nuovo inizio. Un’esperienza che può diventare anche un regalo speciale per Natale, capace di donare emozioni e momenti di bellezza da condividere con chi amiamo». Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.