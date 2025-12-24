Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaTeatro in musica, ironia in scena: Casagrande firma il gran finale del...

    Teatro in musica, ironia in scena: Casagrande firma il gran finale del Roma Teatro

    Il 28 dicembre La Prova del Nove dell'attore napoletano segna la chiusura dell’anno, mentre il 3 gennaio il Concerto di Capodanno apre il 2026

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Il Roma Teatro di Cerignola saluta la fine dell’anno e guarda al nuovo con due appuntamenti che raccontano, ciascuno a suo modo, il senso di una programmazione attenta all’incontro tra linguaggi, pubblici e sensibilità diverse. Il 28 dicembre alle 19.30 andrà in scena “La Prova del Nove”, lo spettacolo di Maurizio Casagrande, attore e autore capace di muoversi con naturalezza tra teatro di parola, musica e comicità. Lo spettacolo nasce dall’idea di costruire una serata fresca e godibile, fatta di belle canzoni, racconti, sketch e brevi momenti di riflessione, affidati a un ritmo serrato e a un’ironia mai compiaciuta. Il racconto prende forma attraverso una serie di imprevisti e contraddizioni: un produttore poco convinto, collaborazioni difficili, fraintendimenti continui che trasformano quella che dovrebbe essere una macchina perfetta in un meccanismo fragile e sorprendentemente umano. La “Prova del nove”, chiamata a verificare se tutto è stato fatto nel modo giusto, diventa così una metafora ironica dei tentativi, degli errori e delle inevitabili deviazioni che accompagnano ogni processo creativo.

    Accanto a Casagrande, salgono in scena Anna Cecilia e Bruno Galasso, insieme ai musicisti Giuseppe Iervolino, Sergio Dileo e Salvatore Rainone. La loro presenza rende la musica parte viva dell’azione scenica: non semplice accompagnamento, ma elemento che ne guida i tempi, i cambi di tono e le aperture emotive. Il 3 gennaio alle 21.00 il cartellone proseguirà con il Concerto di Capodanno, affidato all’orchestra ICO Suoni del Sud e diretta dal M° Giuseppe Fabrizio. In questo secondo appuntamento, la musica – già centrale nello spettacolo del 28 dicembre – si libera della dimensione narrativa e diventa linguaggio assoluto, offrendo al pubblico un momento di ascolto e condivisione che accompagna l’inizio del nuovo anno attraverso un percorso capace di unire tradizione e contemporaneità.

    «Chiudere l’anno con uno spettacolo come La Prova del Nove e aprire quello nuovo con un concerto – dichiara la direttrice del Roma Teatro Simona Sala – significa restituire al pubblico due modi diversi ma complementari di vivere il teatro: da un lato il racconto, l’ironia, la musica che dialoga con la scena; dall’altro un appuntamento ormai tradizionale, in cui la musica segna un nuovo inizio. Un’esperienza che può diventare anche un regalo speciale per Natale, capace di donare emozioni e momenti di bellezza da condividere con chi amiamo». Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cronaca

    Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e chiavi alterate

    La Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 soggetti cerignolani per i reati...
    Attualità

    Notte Fantastica 2025, Cerignola ha risposto con entusiasmo

    Cerignola ha risposto con entusiasmo e partecipazione a Notte Fantastica 2025, trasformando il centro...
    Attualità

    “Natale a Torre Alemanna”: cabaret, spettacoli, laboratori per animare le feste di Borgo Libertà

    Dopo le feste del 25 dicembre, riprende il programma della nuova edizione di “Natale...
    Evidenza

    Manutenzione della statale 16: intesa tra Comune di Foggia ed Anas

    Il Comune di Foggia esprime il proprio apprezzamento ad ANAS S.p.A per la sensibilità...
    Attualità

    Cerignola si prepara per gli “Auguri in piazza” il 24 dicembre, Jimmy Sax protagonista del Capodanno

    La Notte Fantastica si è confermata tra gli appuntamenti più attesi del calendario natalizio...
    Politica

    Sgarro, depositata interrogazione consiliare su bonifica del Canale Lagrimaro

    È stata depositata da parte del Consigliere Tommaso Sgarro un’interrogazione per chiedere al Sindaco...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cronaca

    Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e chiavi alterate

    La Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 soggetti cerignolani per i reati...
    Attualità

    Notte Fantastica 2025, Cerignola ha risposto con entusiasmo

    Cerignola ha risposto con entusiasmo e partecipazione a Notte Fantastica 2025, trasformando il centro...
    Attualità

    “Natale a Torre Alemanna”: cabaret, spettacoli, laboratori per animare le feste di Borgo Libertà

    Dopo le feste del 25 dicembre, riprende il programma della nuova edizione di “Natale...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)