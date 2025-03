Teatro, poesia, emozioni per “L’altra metà del cielo”: sold out le tre date pugliesi

Tre date andate sold out. Un successo di pubblico e di partecipazione per lo spettacolo “L’altra metà del cielo”, realizzato dalla compagnia “Oltre…il Sipario”, composta da attori e attrici con disabilità di Orta Nova, che hanno portato in scena dei quadri emozionali e poetici ispirati all’album di Vasco Rossi, come l’omonima opera presentata dal rocker alla Scala di Milano. Lo spettacolo ha animato in questi giorni i teatri di Cerignola (Roma Teatro Cinema E…), Bari (Teatro Abeliano) e Foggia (Teatro del Fuoco), mettendo in luce quanto appreso nel corso del laboratorio teatrale che in questi mesi ha favorito percorsi di inclusione sociale di ragazzi con disabilità e non autosufficienti coinvolti in questo cammino. Lo stesso Vasco Rossi nella giornata di ieri ha condiviso video e notizia sui suoi canali social a dimostrazione dell’importanza del progetto di inclusione sociale, che al termine di questa prima fase fa un primo bilancio dell’esperienza.

«Il progetto è andato benissimo. Abbiamo visto con i nostri occhi sorpassare ogni aspettativa che ci eravamo posti. C’è stata una buona risposta da parte della cittadinanza che ci ha fatto registrare tre sold out. Un gruppo che ormai si vuole bene, si cerca e che oggi prova tanta amarezza perché è l’ultima data nell’ambito di Puglia Capitale Sociale. Ma proseguiremo con il gruppo attraverso altre attività teatrali e quindi andando anche oltre regione, spostandoci con la nostra compagnia» ha detto Francesca D’Alessio, presidente dell’Aps Non Solo Social, che ha promosso e gestito il progetto finanziato con avviso pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0” della Regione Puglia, in partenariato con Abilita, SocialService, Medtraining, con la collaborazione dell’ASD Azzurra, Centro studi Padre Pio, i comuni dell’Ambito territoriale di Cerignola, ResExtensa ed i Patrocini della Provincia di Foggia e del Comune di Cerignola.

L’opera di Vasco Rossi, dunque, completamente rivisitata dai ragazzi che hanno sorpreso il pubblico andando oltre i loro confini, sorpassando i loro limiti fisici, corporei, mentali, esprimendosi attraverso emozioni, poesia, meraviglia. Un grande lavoro di rete reso anche possibile dal lavoro di Enzo Toma e Francesco Gravino, maestri di teatro e registi che tutti i venerdì pomeriggio hanno seguito il percorso teatrale dei ragazzi presso il Centro servizi per le famiglie di Orta Nova. Il laboratorio di teatro sociale, infatti, ha avuto uno strategico ruolo educativo perché ha consentito l’attivazione di aspetti emotivi e sensoriali, pedagogici e psicologici, favorendo relazioni e l’acquisizione di nuove competenze. L’entusiasmo dei giovani attori è stato contagioso, coinvolgente. Un entusiasmo reso ancora più vivo dal nome che hanno scelto per la loro compagnia teatrale “Oltre…il Sipario”.

Attori e attrici

Ruggero Aghilar, Maria Antonietta Artuso, Barbara Wioletta Baka, Donato Castelluccio, Gabriele Egidio Cifaldi, Marilù Conticelli, Marianna Curiello, Aurora D’Aversa, Alessandro Errico, Vito Farese, Sofia Giovannelli, Antonio Mennuno, Jenny Monaco, Raffaele Orlando, Marcella Puglielli, Massimo Rinaldi, Cosimo Rizzi, Rebecca Sebastiani, Francesca Pia Simone, Giuseppe Sinisi, Mariaelena Tiberio, Melissa Fatima Tucci, Valeria Verlingieri, Ester Flavia Zacheo.