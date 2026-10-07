Tendopoli di via Candela, in corso le operazioni di identificazione dei lavoratori stagionali presenti

Sono in corso in queste ore le operazioni di identificazione all’interno dell’accampamento abusivo di via Candela, dove nelle ultime settimane stazionano stabilmente lavoratori stagionali impegnati nelle campagne limitrofe. «Tutto si sta svolgendo in maniera ordinata e senza disordini, con la presenza del personale della Polizia Locale e di quella che tecnicamente rappresenta una cintura di sicurezza assicurata dalle Forze dell’Ordine, sotto il coordinamento della Questura di Foggia e della Prefettura. Le attività di oggi discendono innanzitutto dal provvedimento sindacale emanato nei giorni scorsi e dalla riunione operativa alla quale ho partecipato in Prefettura lo scorso 30 settembre, alla presenza del Viceprefetto Vicario, dott. Lubrano, e del Questore di Foggia, dott. Alfredo D’Agostino. Le operazioni di identificazione stanno proseguendo presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza». Sono le dichiarazioni dell’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella, che sta seguendo in tempo reale tutte le operazioni, di concerto con il Comandante della Polizia Locale, presente sul posto.

«Oltre alle attività necessarie all’identificazione, voglio precisare che gli agenti della Polizia Locale hanno formalmente notificato l’ordinanza sindacale che ho firmato nei giorni scorsi. Il principio alla base del mio convincimento non cambia ed è cristallino: sono convinto della bontà e della necessità del provvedimento, ma sappiamo anche che un’ordinanza nasce innanzitutto con uno scopo, quello di ottenere un adempimento spontaneo ed evitare, per quanto possibile, di arrivare a uno sgombero coatto che potrebbe generare disordini e tensioni, coinvolgendo il personale di polizia e gli stessi lavoratori. Parliamo di persone che lavorano nella nostra terra e che hanno dei diritti. È questo il concetto che ho sempre voluto esprimere e che continua a guidare la nostra azione», chiarisce il sindaco Francesco Bonito.

Da parte dell’Amministrazione comunale resta dunque ferma la volontà di dare piena attuazione all’ordinanza, perseguendo al tempo stesso una soluzione che privilegi la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e l’adempimento spontaneo, evitando, laddove possibile, il ricorso a modalità coattive.