Tenta di rubare auto in pieno centro, arrestato a Cerignola un 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Cerignola con l’accusa di furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Foggia per contrastare i furti di autoveicoli in Capitanata. L’episodio risale all’11 febbraio, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, durante un pattugliamento mirato, hanno sorpreso il giovane mentre tentava di rubare un’auto parcheggiata nel centro cittadino. L’intervento tempestivo di una Volante ha permesso di bloccarlo, nonostante il ragazzo abbia opposto resistenza agli agenti, causando anche lesioni a un pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari, misura successivamente convalidata. L’operazione si inserisce in un piano di rafforzamento dei controlli finalizzato a prevenire i reati predatori, con particolare attenzione ai furti di autovetture. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a collaborare, anche in forma anonima, per favorire una sicurezza partecipata. Si ricorda che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che la persona coinvolta è presunta innocente fino a sentenza definitiva.