Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCronacaTenta di rubare auto in pieno centro, arrestato a Cerignola un 25enne

    Tenta di rubare auto in pieno centro, arrestato a Cerignola un 25enne

    Il giovane ha anche avuto una colluttazione con un Agente: posto ai domiciliari con le accuse di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Cerignola con l’accusa di furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Foggia per contrastare i furti di autoveicoli in Capitanata. L’episodio risale all’11 febbraio, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, durante un pattugliamento mirato, hanno sorpreso il giovane mentre tentava di rubare un’auto parcheggiata nel centro cittadino. L’intervento tempestivo di una Volante ha permesso di bloccarlo, nonostante il ragazzo abbia opposto resistenza agli agenti, causando anche lesioni a un pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari, misura successivamente convalidata. L’operazione si inserisce in un piano di rafforzamento dei controlli finalizzato a prevenire i reati predatori, con particolare attenzione ai furti di autovetture. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a collaborare, anche in forma anonima, per favorire una sicurezza partecipata. Si ricorda che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che la persona coinvolta è presunta innocente fino a sentenza definitiva.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Domani mattina incontro pubblico organizzato dal Comitato “Giusto dire NO”

    Domani, domenica 22 febbraio alle ore 11:00, presso la sala conferenze del Comune di...
    Calcio

    Si rialza l’Audace Cerignola, piegato 2-1 il Casarano nel finale

    La sconfitta di Cosenza è archiviabile come episodio. Il Cerignola riprende la sua marcia,...
    Sport

    Importanti impegni casalinghi per Pallavolo Cerignola ed Flv in serie B

    Turno casalingo per entrambe le nostre formazioni di Volley femminile militanti nei campionati di...
    Attualità

    Stazione di Posta di Cerignola, il laboratorio di Arte e Terapia per vivere momenti di partecipazione

    Il Centro Servizi “Stazione di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola ha attivato come...
    Calcio

    Il Cerignola in casa col Casarano, per tenere a distanza i salentini

    La sfida fra Audace Cerignola e Casarano aprirà la 28^ giornata del girone C...
    Attualità

    Ancora disagi alla scuola media “Don Bosco” di Cerignola

    Ne avevamo parlato alcune settimane fa, ma evidentemente i problemi persistono alla scuola media...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Domani mattina incontro pubblico organizzato dal Comitato “Giusto dire NO”

    Domani, domenica 22 febbraio alle ore 11:00, presso la sala conferenze del Comune di...
    Calcio

    Si rialza l’Audace Cerignola, piegato 2-1 il Casarano nel finale

    La sconfitta di Cosenza è archiviabile come episodio. Il Cerignola riprende la sua marcia,...
    Sport

    Importanti impegni casalinghi per Pallavolo Cerignola ed Flv in serie B

    Turno casalingo per entrambe le nostre formazioni di Volley femminile militanti nei campionati di...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)