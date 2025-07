Tenute Manduano confermato main sponsor della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola è lieta di annunciare la riconferma di Tenute Manduano come Main Sponsor ufficiale per la stagione sportiva 2025/2026. Un sodalizio che si rinnova all’insegna della fiducia, dell’identità condivisa e dell’amore per il territorio. Dopo una stagione memorabile culminata con la storica promozione in Serie B1, la famiglia Manduano ha scelto di proseguire il proprio cammino al fianco delle Pantere Fucsia, rafforzando un legame che va ben oltre l’aspetto sportivo. “Ringraziamo di cuore Gerardo, Michela, Vito e Manuel Manduano per aver creduto fin dall’inizio nel nostro progetto e per aver deciso di rinnovare questa preziosa sinergia – ha dichiarato la società –. Condividiamo con Tenute Manduano valori fondamentali come la crescita, la visione a lungo termine e la valorizzazione del territorio. Insieme abbiamo brindato alla B1, e insieme siamo pronti a scrivere nuove pagine di storia”.

“Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di rinnovare il nostro supporto alla Pallavolo Cerignola – conferma Michela Manduano -. Tutti i valori e gli obiettivi che ci hanno unito fino ad oggi, saranno gli stessi, ancora più saldi, che ci guideranno nella prossima stagione: lavorare sulla base della qualità, guardando al futuro e sempre più in alto, con l’ambizione che ci contraddistingue. Continuiamo insieme a far bene al nostro paese e a regalare forti emozioni fucsia”. La collaborazione continuerà a dare visibilità all’eccellenza dei prodotti Manduano attraverso iniziative comuni, nella comunicazione social e negli eventi della nuova stagione. Il brindisi della promozione diventa oggi un nuovo punto di partenza: con Tenute Manduano ancora al nostro fianco, la stagione 2025/2026 si apre sotto il segno dell’eccellenza e della passione.