Nuovo successo per la Enzo Flv Cerignola, nella settima giornata del girone I di serie B2: al pala “Tatarella”, superata 3-0 la Pallavolo Rossano (25-17; 25-19; 25-17 i parziali). Coach Dilucia inserisce subito fra le titolari il nuovo arrivo Therqaj, in coppia con Martinelli in banda: solita diagonale Einarsdóttir-Biscardi, Belotti e Bruno al centro, Quarto in difesa a completare il 6+1. Zangaro ha risposto inizialmente con: De Araùjo in regia e Tomchyk opposto; Martilotti e Domanico laterali; Massara e Selvaggi sottorete, con Greco e Falcone in difesa ad alternarsi fra loro. Cinque punti di Belotti per il 7-1 della Enzo Flv in avvio, con un servizio immediatamente incisivo: le ofantine costruiscono un bel vantaggio (11-5) essendo molto efficaci anche a muro. Lo scarto aumenta, portandosi sul 15-5, poi le calabresi riducono le distanze guidate da Martilotti (16-11) a causare il timeout di Dilucia. Biscardi spezza la serie ospite (17-12), premessa per un nuovo allungo delle padrone di casa grazie a Martinelli e Belotti (22-12): sul 23-14 debutto anche per l’altro nuovo volto Ardone, con la classe 2007 a consegnare prima nove set point e poi a mandare le squadre al primo cambio di campo.

Equilibrio nelle prime fasi della seconda frazione, Rossano prende un minibreak (3-5), Therqaj aggancia in diagonale ed ace Martinelli per il sorpasso ma Domanico rimette la freccia per le calabresi: Biscardi risponde ed è +3 Cerignola (11-8), l’ottimo turno in battuta di Einarsdóttir porta il punteggio sul 14-8. Gestione con grande sicurezza delle rossogialloblù, Martinelli firma il 18-10, sul 22-13 di nuovo Ardone per Therqaj ed è Bruno a consegnare il doppio vantaggio. Cosentine sull’1-4 all’alba del terzo periodo, la Enzo Flv pare tirare un po’ il fiato ma comunque resta a contatto servendosi di una Belotti in gran forma (ace per il pari 5): Therqaj opera il sorpasso con un blockout e ottiene due lunghezze di margine, replica Rossano con Domanico (8-10). Biscardi pareggia nuovamente e finalizza un grande schema (11-10), la formazione di Zangaro non molla ma Belotti è attenta in posto 3 (14-12), innescando una progressione irresistibile per le avversarie. Martinelli, Therqaj e Belotti scavano un solco importante (22-15), Einarsdóttir per otto match point, Therqaj chiude la contesa per la festa del palazzetto cerignolano.

Altra prova di grande sostanza per il team di Dilucia: solido, compatto e con tanto equilibrio fra i reparti, una prima linea sempre capace di mettere in difficoltà le rivali. Salgono a 12 i punti in classifica delle ofantine, che nel prossimo turno saranno impegnate nella trasferta di Monteroni, ieri sconfitto a Trani.

Di seguito il tabellino della Enzo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Einarsdóttir 3, Biscardi 11, Martinelli 13, Therqaj 11, Belotti 15, Bruno 5, Ardone 2, Quarto (L).