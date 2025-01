Terzo successo esterno consecutivo del Cerignola, espugnato anche il campo del Giugliano (1-3)

Più forte di vento, pioggia e di un avversario mai domo, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo: il Cerignola passa anche a Giugliano (1-3) e ottiene la terza vittoria consecutiva, toccando quota nove nei risultati utili consecutivi. Raffaele opera due variazioni nella formazione di partenza, entrambe in mediana: il rientrante Paolucci dopo la squalifica e Bianchini al posto di Tascone, appiedato dal giudice sportivo. Bertotto nel suo 4-3-3 si affida al tridente Masala-Padula-Baldè. Gli ospiti prendono in mano fin da subito il controllo delle operazioni, un tracciante di Paolucci respinto da Danilo Russo apre la cronaca. Al 17′, l’ex Ancona si inserisce su preziosa sponda di Achik e, all’altezza del dischetto, manda la sfera alle spalle del portiere per il vantaggio ofantino, col terzo gol in stagione. Sornioni, i padroni di casa però riescono quasi subito a pareggiare: Celeghin in profondità con difesa sorpresa, Padula viene steso da Saracco in uscita sul lato corto destro dell’area. L’arbitro indica il dischetto, la stessa punta trasforma rimettendo le cose in parità al 24′. Il portiere dell’Audace esce ancora in maniera imprecisa su Baldè, poi però nel prosieguo dell’azione si riscatta deviando in angolo la botta di Padula. Giugliano in fiducia e meglio nel frangente, che però resta in dieci al 43′ per il rosso diretto a Oyewale, reo secondo il direttore di gara di un colpo proibito a gioco fermo. Non succede più nulla, si va all’intervallo sull’1-1.

C’è il difensore Minelli per Baldè in apertura di ripresa fra i campani, il Cerignola ora è a favore di vento e cerca subito di massimizzare la situazione: retropassaggio sanguinoso di Caldore, Achik viene stoppato da Danilo Russo. Poco più tardi, le ‘cicogne’ rimettono la freccia: tiro dalla bandierina di Achik, spizzata di Visentin a trovare Coccia, bravo sul secondo palo a trovare lo spiraglio giusto. Prima gioia personale per l’esterno e 1-2 per gli uomini di Raffaele. Volpe la prima novità dalla panchina al posto di un Achik ancora decisivo, il subentrato Njambè dall’altra parte rischia di segnare il 2-2, calciando a lato da ottima posizione su imbucata centrale. Occasionissima per il tris al 69′, quando Volpe innesca una bella transizione con servizio a Salvemini, il cui diagonale si stampa sul palo a Russo battuto. Peluso alza la mira in ripartenza, Visentin non punisce una uscita fuori tempo del portiere da angolo: il match resta in bilico, con il Giugliano generoso nonostante l’uomo in meno. La sfida si chiude virtualmente al minuto 84′: Luca Russo per Paolucci, morbido cross a trovare la testata in mezzo tuffo di Volpe, al secondo centro consecutivo e in quattro giorni. La resistenza dei ‘tigrotti’ è definitivamente fiaccata, da segnalare il ritorno in campo di Ligi e gli ingressi nel finale di Faggioli, Sainz-Maza e Ingrosso (quest’ultimo in partenza, direzione Messina).

Cinico e capace di sfruttare adeguatamente le occasioni a disposizione, l’Audace Cerignola rinsalda la terza posizione, salendo a 42 punti in classifica. Tre punti importanti conquistati su un campo comunque ostico e con condizioni meteo non agevoli per tenere alto morale e qualità del cammino in questo campionato. Nel prossimo turno, altro impegno in trasferta, con i gialloblù ospiti del Potenza sabato 25.

GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA 1-3

Giugliano (4-3-3): Russo D.; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Peluso (74’ De Paoli), Celeghin, Vallarelli (59’ Njambè); Masala (69’ D’Agostino), Padula (59’ Del Sole), Baldè (46’ Minelli). A disposizione: Anacoura, Barosi, Scaravilli, Genovese, Nuredini, Lesi. Allenatore: Valerio Bertotto.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Romano (78’ Ligi), Martinelli, Visentin; Coccia (89’ Ingrosso), Bianchini (89’ Sainz-Maza), Capomaggio, Paolucci, Russo L.; Achik (58’ Volpe), Salvemini (89’ Faggioli). A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Jallow, Velasquez, Gonnelli, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Reti: 17’ Paolucci (AC), 24’ Padula (rig., G), 52’ Coccia (AC), 84’ Volpe (AC).

Ammoniti: Peluso, Celeghin, Caldore, Njambè (G); Achik (AC). Espulso: Oyewale (G) al 43’.

Angoli: 1-5. Fuorigioco: 1-4. Recuperi: 3’ pt, 5’ st.

Arbitro: Andreano (Prato). Assistenti: Santarossa (Pordenone)-Brunozzi (Foligno). Quarto ufficiale: Grasso (Ariano Irpino).