Todo El Mundo Tour: Jay Santos live a Cerignola il 24 luglio

Cerignola pronta a scatenarsi con Jaysantos: il 24 luglio in Piazza della Repubblica esplode il ritmo latino del “Todo El Mundo Summer Tour”, evento patrocinato dal Comune di Cerignola. Cerignola è pronta a ballare, a cantare e a vivere una notte carica di adrenalina pura: giovedì 24 luglio 2025, la centralissima Piazza della Repubblica diventa il cuore pulsante dell’estate ofantina grazie all’attesissimo live show di JAYSANTOS, icona della musica dance latina internazionale. L’artista, diventato famoso in tutto il mondo con hit esplosive come “Noche de Estrellas”, “Caliente” e “ Baila”, porterà in città una tappa del suo spettacolare “Todo El Mundo Summer Tour”, trasformando Cerignola in una vera e propria pista da ballo a cielo aperto. Luci, musica, ritmo e atmosfera travolgente: sarà una festa sotto le stelle, ad ingresso libero, per tutta la cittadinanza.