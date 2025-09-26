Tommaso Sgarro scende in campo alle regionali a sostegno di Antonio Decaro

«Quando Antonio Decaro mi ha chiamato per chiedermi la disponibilità alla candidatura nella sua lista, la prima persona che ho sentito sei stato tu, papà. É passato un mese esatto da quando non sei più tra noi e proprio oggi lancio quella campagna elettorale di cui, in questi mesi, abbiamo tanto parlato insieme. Sarà la prima campagna senza di te, ma la affronterò portando con me i valori che mi hai trasmesso. La farò con il cuore, con la passione che mi hai insegnato, con la speranza di scrivere una storia nuova. Perché questo territorio lo merita. Andiamo!». Così Tommaso Sgarro, consigliere comunale di Cerignola, ha annunciato la candidatura alla Regionali a sostegno del candidato governatore di centrosinistra, Antonio Decaro. L’ex sindaco di Bari e attualmente europarlamentare, sarà questo pomeriggio dalle ore 18.30 in piazza Duomo, per inaugurare il comitato elettorale in vista della tornata elettiva del 23 e 24 novembre prossimi.