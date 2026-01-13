Contattaci al 3286684015
    Torna a Cerignola il Don Bosco Day: l’evento dedicato ai ragazzi compie dieci anni

    Appuntamento il 25 gennaio per una giornata che unirà celebrazione, missionarietà, animazione e gioco

    da Redazione
    Torna a Cerignola uno degli appuntamenti più attesi dai ragazzi della diocesi: il Don Bosco Day, che nel 2026 celebra la sua X edizione. Nato dieci anni fa da una intuizione condivisa tra i Salesiani di Don Bosco di Cerignola e l’Ufficio Diocesano Missionario, l’evento è oggi organizzato congiuntamente dalle due realtà in sinergia con le parrocchie del territorio. Fin dalle sue origini, il Don Bosco Day è legato alla Giornata dell’Infanzia Missionaria, condividendone lo spirito: educare i più piccoli alla solidarietà, all’apertura al mondo e alla consapevolezza di essere protagonisti nella vita della Chiesa. Edizione dopo edizione, il Don Bosco Day ha conosciuto una crescita costante, arrivando a coinvolgere ogni anno oltre 1.000 bambini e ragazzi della città e dei paesi limitrofi della diocesi, fino a diventare la più grande convocazione diocesana dei ragazzi, punto di riferimento stabile per il cammino educativo della Chiesa locale.

    Lo scorso anno, il Don Bosco Day congiuntamente al Giubileo Diocesano dei Ragazzi, ha assunto un valore ecclesiale ancora più forte e confermandosi come spazio privilegiato di incontro, cammino e partecipazione per le giovani generazioni. L’edizione 2026 vedrà ancora una volta protagonisti bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, che si ritroveranno a Cerignola per vivere una giornata che unirà celebrazione, missionarietà, animazione e gioco. Il programma prevede l’accoglienza in piazza Duomo, la Santa Messa presieduta dal Vescovo, la marcia verso l’Oratorio Salesiano e le attività ludiche. Tra gli elementi più attesi, anche quest’anno, le prove a punti tra le parrocchie, la premiazione finale e il tradizionale “panino con la mortadella di Don Bosco”, simbolo di semplicità e condivisione salesiana, diventato negli anni un segno distintivo e molto amato dell’evento.

    Un ringraziamento particolare viene rivolto a S.E. Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, per la costante vicinanza, e a don Silvio Pellegrino, Direttore dell’Ufficio Diocesano Missionario, per il sostegno e la collaborazione che rendono possibile, anno dopo anno, la realizzazione del Don Bosco Day. Il ritorno del Don Bosco Day segna non solo un anniversario, ma la conferma di un percorso educativo che continua a crescere, mettendo al centro i ragazzi e il loro desiderio di incontro, gioco e speranza.

