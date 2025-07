Torna a Cerignola il Festival “Libero cinema in Libera Terra”

Dopo l’ultima tappa del 2023, Libero cinema in Libera Terra torna a Cerignola! Si tratta del festival di cinema itinerante più longevo d’Italia che quest’estate compie 20 anni. Dal 2006, Libero Cinema in Libera Terra percorre le strade del Paese montando lo schermo là dove le mafie avevano alzato muri, nei beni confiscati, nei parchi pubblici, nei porti, nelle piazze dimenticate. Lo fa con lo strumento più potente: il cinema. E con la forza di una carovana cinematografica che, in due decenni, ha raggiunto 128 comuni, attraversato 16 regioni, percorso quasi 170.000 chilometri, proiettando 197 film, coinvolgendo oltre cento associazioni locali. Nel 2025, per la sua 20ª edizione, il festival, promosso da Cinemovel Foundation e Libera, si concentra attorno a due temi urgenti e attuali, il diritto al movimento e la fluidità delle organizzazioni criminali mafiose capaci di muoversi e adattarsi, mutando pelle e radicandosi nei territori più vulnerabili.

Dopo le tappe di Ventimiglia, Camaiore, Polistena, Catania, San Cipirello, Messina, Maiano di Sessa Aurunca, il 17 Luglio, alle 21:30, Cinemovel Foundation porterà la propria carovana di cinema itinerante al Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” (Contrada Toro S.S. 16 Km 706), bene confiscato alle mafie e gestito dal 2010 dalla Cooperativa sociale “Pietra di Scarto”. L’appuntamento è per il 17 Luglio alle 21:30 presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, a Cerignola (FG) con la proiezione di “C’è ancora domani”, pluripremiato film di Paola Cortellesi (2023), per riflettere insieme su tematiche importanti come l’autodeterminazione femminile e la lotta per i diritti e l’emancipazione. Ingresso gratuito!