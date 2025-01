Torna la grande Opera lirica con il terzo appuntamento della stagione 2024/2025 del teatro Mercadante

L’opera lirica torna a Cerignola all’interno del cartellone della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Mercadante, organizzata con Pugliaculture. Nella città che ha ispirato il grande compositore Pietro Mascagni, venerdì 31 gennaio alle 21 si esibiranno l’orchestra e i cantanti della compagnia Ico Suoni del sud portando in scena un adattamento de La Traviata di Giuseppe Verdi dal titolo “Violetta Valery, la Traviata”. Sul palco, la soprano Libera Granatiero, Alejandro Escobar e Roberto Calamo, accompagnati dalla voce narrante di Riccardo Canessa, dal coro e dall’orchestra dell’Istituzione Concertistica Orchestrale Suoni del Sud. A dirigere l’orchestra, il maestro Benedetto Montebello.

La “Traviata” è l’opera più significativa e romantica di Verdi e fa parte della cosiddetta “trilogia popolare” con “Il Trovatore” e “Rigoletto”. E’ un melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piavetratto, tratto dal romanzo di Dumas “La dame aux camélias”. Narra la storia di Violetta Valery, una mondana famosa nella Parigi dell’800 che, incontrando il gentiluomo Alfredo Germont, si rende conto di essere per la prima volta veramente innamorata. L’amore dei giovani è però contrastato dal padre di lui, Giorgio, perché quel legame fa scandalo e finché loro saranno insieme lui non potrà far sposare sua figlia. Violetta sceglie di partire per il bene del suo amato. Nel terzo Atto Violetta è sola a Parigi, gravemente provata dalla tisi. Le giunge una lettera da Giorgio Germont che, pentito, ha rivelato la verità al figlio e le annuncia che sta per raggiungerla. Violetta è felice, Alfredo è lì al suo capezzale, ma per lei non c’è più nulla da fare. La tisi la uccide davanti a lui, in un clima di acuto dolore, addolcito però dalla purezza di un amore vero. Racconta la trama dell’opera con importanti approfondimenti Riccardo Canessa, un uomo di teatro, di stirpe e di fatto.

Come sempre i biglietti sono disponibili presso la biblioteca comunale a Palazzo di città in piazza della Repubblica e al botteghino del teatro Roma il giorno dello spettacolo a partire dalle 18, oppure online su www.vivaticket.it. Si ricorda, inoltre, che, grazie a Pugliaculture è possibile acquistare i biglietti anche con la Carta del docente per gli insegnanti e con la 18app per i giovani neomaggiorenni. Anche per questo spettacolo sono attive le convenzioni con i locali e i ristoranti aderenti e con i parcheggi pubblici custoditi di piazza Primo maggio e Ferrovia. Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei locali e sui parcheggi sono attivi i numeri 0885410251 e 3384716644.

Intanto, domani, 30 gennaio, si conclude la stagione del teatro ragazzi, dedicato in particolare agli alunni delle scuole del territorio, con lo spettacolo “Se potessi volare”, diretto da Marc Van Del Veleden, con testo di Lotte Faarup e traduzione di Gulia Pataro, interpretato da Valerio Tambone e Silvia Civilla e con musiche di Rocco Nigro. Sipario alle ore 11. “Dopo il tutto esaurito registrato con lo spettacolo di teatro canzone Lucio incontra Lucio di due settimane fa – afferma il direttore artistico Savino Zaba – con questo adattamento de La Traviata vogliamo proporre ancora la grande musica e soprattutto far tornare l’Opera lirica in una città che da un secolo e mezzo ha sempre dimostrato di amare il Bel Canto italiano”. “E’ l’occasione per apprezzare ancora una volta la tradizione musicale che è una delle caratteristiche più importanti del Made in Italy nel mondo – sottolinea l’assessora alla cultura di Cerignola Maria Dibisceglia – in attesa del ritorno della grande Opera sul palco dello storico teatro Mercadante di piazza Matteotti”.