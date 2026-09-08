Torna “Stornarap”: dal contest per emergenti al palco con LDA e Aka7even

La musica come linguaggio universale, il talento giovanile come motore di crescita e il territorio come palcoscenico di opportunità. Torna giovedì 10 settembre STORNARAP 2026, l’evento che negli anni ha saputo trasformare Stornara in uno dei principali punti di incontro della cultura urban del Mezzogiorno. L’iniziativa, promossa con il sostegno del Comune di Stornara, della Regione Puglia, del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, di Puglia Promozione, Puglia Culture e del Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia, rappresenta oggi molto più di un semplice concerto: è un progetto che mette in rete musica, creatività, partecipazione giovanile e valorizzazione del territorio.

La giornata prenderà il via alle 16.30 nell’Area Mercatale, con il Rap Contest, una competizione dedicata agli artisti emergenti che avranno l’opportunità di confrontarsi davanti al pubblico e a una giuria specializzata. In palio un premio da 500 euro, ma soprattutto la possibilità di vivere un’esperienza unica: il vincitore sarà infatti chiamato a esibirsi nuovamente durante la serata conclusiva in Piazza della Repubblica, condividendo simbolicamente il palco con alcuni tra i nomi più seguiti della scena musicale italiana. Il contest si articolerà in tre fasi: preselezione, esibizione live e finale, confermando la volontà degli organizzatori di investire concretamente sui nuovi talenti e offrire spazi reali di espressione artistica alle giovani generazioni. A partire dalle ore 22, il cuore dell’evento si sposterà in Piazza della Repubblica, dove il pubblico potrà assistere al Closing Set con Beppe Martire ed Ema, protagonisti di un dj set pensato per accompagnare la piazza verso il momento più atteso della serata.

Gran finale con il concerto di LDA e Aka7even, due degli artisti più amati dal pubblico giovane italiano. Entrambi lanciati al grande pubblico grazie al percorso televisivo ad Amici, negli ultimi anni hanno consolidato il proprio percorso artistico fino a diventare tra i protagonisti della nuova scena pop e urban nazionale. La loro presenza a Stornara rappresenta uno degli appuntamenti musicali di maggiore richiamo dell’intera stagione estiva in Capitanata. STORNARAP si conferma così un evento capace di coniugare spettacolo e visione, promozione culturale e attrattività territoriale. Una formula che valorizza il centro dei Reali Siti, porta migliaia di visitatori a vivere il paese e contribuisce a rafforzare l’immagine di Stornara come luogo aperto alla creatività, all’innovazione e ai linguaggi delle nuove generazioni.

Un risultato reso possibile grazie al lavoro organizzativo di ADMOne Management, realtà che continua a investire nella costruzione di eventi capaci di generare partecipazione, promuovere il territorio e creare occasioni di incontro tra artisti affermati e giovani emergenti. Il 10 settembre Stornara sarà ancora una volta il punto di incontro tra talento, musica e comunità, in una serata destinata a richiamare pubblico da tutta la provincia e oltre.