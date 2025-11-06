Contattaci al 3286684015
    HomeNotizieAttualità"Torneo del cuore", quarta edizione per gonfiare ancora la rete della solidarietà

    "Torneo del cuore", quarta edizione per gonfiare ancora la rete della solidarietà

    Un appuntamento ormai consolidato per la comunità, in cui ha luogo il connubio fra sport e solidarietà. Dodici squadre iscritte, calcio d’inizio domenica 9 mattina sul campo dell’Oratorio Salesiano. Prevista l’estrazione di diversi premi a fine rassegna

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Accade a volte che si è vincitori ancor prima che l’arbitro fischi l’inizio della partita. Come nel caso del ‘Torneo del cuore’ di Cerignola, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Una rassegna sportiva in cui a vincere non è chi realizza più goal, ma chi vi partecipa mettendo in campo tutto quanto ha per il bene comune. Il nome della competizione indica, appunto, l’ambizione di raggiungere un obiettivo ben più prestigioso di una coppa, ovverosia fornire il proprio sostegno a chi ha bisogno di aiuto. Dodici squadre iscritte – Avvocati, Carabinieri, Cuore Gialloverde, Ecodaunia, Ingegneri, Politici, Polizia di Stato, Polizia Locale, Tatarella Hospital, Amici dell’“11° RGT, Teknoservice e Vigili del Fuoco – e pronte ad affrontarsi per fare assist, tutte assieme, alla solidarietà.

    Il ricavato dell’evento, infatti, sarà devoluto a sostegno dei piccoli pazienti oncologici della città. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 10 di domenica 9 novembre, sul campo dell’Oratorio Salesiano ofantino. Gli atleti, dopo aver partecipato alla Santa Messa delle ore 9, daranno vita al torneo che per la città è ormai un appuntamento consolidato. Una giornata di sport, di solidarietà e anche di festa, con l’animazione musicale garantita da Antonio Giancola e DJ Sabino Guercia. A fine evento è prevista, per chi avrà contribuito alla raccolta fondi, l’estrazione di una serie di premi, il primo dei quali è l’assegnazione di due abbonamenti per la stagione 2025/26 dell’Audace Cerignola. Diversi, e soprattutto nobili, i motivi per cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Tutte le informazioni sono reperibili seguendo sui vari social le pagine del ‘Torneo del Cuore’ di Cerignola.

