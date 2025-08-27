Torneo di calcio 2 vs 2 per bambini e ragazzi in Piazza Duomo a Cerignola

Il calcio giovanile è un potente catalizzatore di energie ed entusiasmo. Lo dimostra appunto l’evento sportivo originale e unico in Puglia che si svolgerà a Cerignola dall’1 al 4 Settembre prossimo. Si tratta della prima edizione del torneo 2 vs 2 “Quattro calci in Piazza”, rivolto a bambini e ragazzi, promosso e organizzato dalla scuola calcio Audace Cerignola e ASD Soccer Academy con il patrocinio del Comune di Cerignola. Il torneo vedrà impegnati due giocatori contro due, in una sfida che non implica solo abilità tattiche e calcistiche, ma anche sintonia ed empatia tra i partecipanti. Il tutto in una location cittadina accogliente e suggestiva: Piazza Duomo. Qui, infatti, tanti bambini si intrattengono a giocare a pallone durante le lunghe serate estive. Alla gara possono iscriversi i bambini/ragazzi appartenenti alle seguenti categorie: 2017/16, 2015/14, 2013/12, 2011/10, 2009/08. Si accettano preferibilmente iscrizioni di coppie di bambini, ma anche chi non è in coppia può partecipare (si procederà successivamente agli accoppiamenti tra gli iscritti singoli relativi a ciascuna categoria).

“Il torneo 2 vs 2 mette alla prova le abilità individuali e la capacità dei giocatori di gestire lo spazio limitato, incoraggiando il dribbling, il passaggio stretto e il gioco di squadra. In una gara 2 vs 2 c’è grande intensità, frequenza, rapidità sia fisica che cognitiva. Queste tipologie di tornei sono spesso organizzati a livello amatoriale, ma anche a livello professionistico o di strada, attirando giocatori di diverse età e livelli di abilità. Il 2 vs 2 offre sicuramente un’esperienza di gioco più dinamica e coinvolgente rispetto al calcio giocato in maniera tradizionale”, dichiara l’istruttore Claudio Mariggiò, uno dei promotori del torneo.

“Vogliamo lanciare un messaggio chiaro con questo torneo: rimettere la tecnica al centro del gioco. In un calcio sempre più dominato dalla fisicità e dalla tattica, il formato 2 vs 2 rappresenta la sfida perfetta per i giovanissimi partecipanti, chiamati a dimostrare tutto il loro talento con il pallone. All’interno della gabbia i giocatori dovranno affidarsi esclusivamente alle loro abilità tecniche (controllo di palla, dribbling, velocità di esecuzione, istinto e creatività). L’essenza del gioco del calcio. Questo torneo è unico in Puglia, e siamo onorati di portarlo qui nella nostra città per la prima volta”, prosegue Giuseppe Mennuni, promotore e organizzatore dell’evento. Per info ed iscrizioni: Paola (388.4653519), Claudio (388.4850221).