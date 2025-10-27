Contattaci al 3286684015
    Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” camminando a lume di torcia

    Venerdì 31 ottobre, in occasione di Halloween, l’iniziativa dedicata a piccoli e adulti

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale a lume di torcia e letture a tema Halloween che metteranno alla prova il coraggio di piccoli e grandi. Una serie di attività diverse che hanno la finalità di avvicinare i visitatori alla conoscenza della suggestiva storia dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Il Borgo Stregato” è il nuovo appuntamento in programma venerdì 31 ottobre 2025 a Torre Alemanna, Borgo Libertà, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze e torre del Complesso oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo. Gli eventi sono promossi da Frequenze, ente gestore del sito di proprietà del Comune di Cerignola.

    Alle ore 19:00 è previsto il ritrovo dei partecipanti all’ingresso delle antiche mura di Torre Alemanna. Piccoli e grandi saranno poi accompagnati nella visita dell’antica struttura alla sola luce delle torce, con la possibilità – per chi lo desidera – di venire vestito anche in costume. La serata proseguirà alle ore 20:00 con un laboratorio creativo e lettura a tema Halloween. Seguirà una cena dedicata ai più piccoli, a cui sarà dato in dono anche un piccolo regalo a tema. Per gli adulti, invece, ci sarà l’apericena realizzata con i prodotti provenienti da “centonove/novantasei”, la bottega che a Foggia vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie.

    Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, la partecipazione a “Il Borgo Stregato” permetterà di conoscere maggiormente le bellezze storiche, culturali ed architettoniche di Torre Alemanna al fine di costruire cittadini del domani partecipi della vita della comunità, inseriti e protagonisti del proprio contesto quotidiano. «Un’esperienza diversa dal solito – dicono i promotori – con un mix di mistero e convivialità, per vivere insieme la notte più spaventosa dell’anno». Per informazioni su costi ed iscrizioni è possibile scrivere alla mail torrealemanna@reteoltre.it, chiamare o inviare un messaggio al numero 392.9927977.

    Ultimora

    Politica

    Frisani: «Per una Puglia che cresce, oltre le emergenze e i fallimenti del centrosinistra»

    «La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia si sta rivelando una...
    Sport

    La Flv Cerignola cade di nuovo in trasferta, Monopoli si impone 3-1

    Seconda sconfitta stagionale (e sempre in trasferta) per la Flv Cerignola, battuta nel primo...
    Calcio

    Un buon Cerignola non basta ad evitare il quarto stop consecutivo, vince il Trapani 2-1

    Un Cerignola indubbiamente più presente rispetto alle recenti uscite non riesce ad evitare il...
    Cultura

    Il “Mercadante” riapre, presentata alla città la nuova stagione dello storico teatro di piazza Matteotti

    È un giorno di festa per Cerignola, che può finalmente riappropriarsi di uno dei...
    Sport

    Prima sconfitta stagionale per la Pallavolo Cerignola: a Pomezia finisce 3-1

    Prima battuta d’arresto in campionato per la Pallavolo Cerignola, che cade in trasferta sul...
    Calcio

    Trapani-Cerignola è sfida fra due formazioni bisognose di punti

    Trasferta siciliana per l'Audace Cerignola, nella giornata numero 11 del girone C di serie...

