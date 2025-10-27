Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” camminando a lume di torcia

Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale a lume di torcia e letture a tema Halloween che metteranno alla prova il coraggio di piccoli e grandi. Una serie di attività diverse che hanno la finalità di avvicinare i visitatori alla conoscenza della suggestiva storia dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Il Borgo Stregato” è il nuovo appuntamento in programma venerdì 31 ottobre 2025 a Torre Alemanna, Borgo Libertà, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze e torre del Complesso oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo. Gli eventi sono promossi da Frequenze, ente gestore del sito di proprietà del Comune di Cerignola.

Alle ore 19:00 è previsto il ritrovo dei partecipanti all’ingresso delle antiche mura di Torre Alemanna. Piccoli e grandi saranno poi accompagnati nella visita dell’antica struttura alla sola luce delle torce, con la possibilità – per chi lo desidera – di venire vestito anche in costume. La serata proseguirà alle ore 20:00 con un laboratorio creativo e lettura a tema Halloween. Seguirà una cena dedicata ai più piccoli, a cui sarà dato in dono anche un piccolo regalo a tema. Per gli adulti, invece, ci sarà l’apericena realizzata con i prodotti provenienti da “centonove/novantasei”, la bottega che a Foggia vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie.

Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, la partecipazione a “Il Borgo Stregato” permetterà di conoscere maggiormente le bellezze storiche, culturali ed architettoniche di Torre Alemanna al fine di costruire cittadini del domani partecipi della vita della comunità, inseriti e protagonisti del proprio contesto quotidiano. «Un’esperienza diversa dal solito – dicono i promotori – con un mix di mistero e convivialità, per vivere insieme la notte più spaventosa dell’anno». Per informazioni su costi ed iscrizioni è possibile scrivere alla mail torrealemanna@reteoltre.it, chiamare o inviare un messaggio al numero 392.9927977.