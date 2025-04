Torre Alemanna, “Caccia alle uova” di Pasqua tra enigmi e sorprese

Correre, esplorare e risolvere misteriosi indizi sparsi tra la natura per scoprire le uova colorate nascoste. Ė tutto pronto per vivere la magia della caccia alle uova a Torre Alemanna, con un’iniziativa che punta ad accompagnare i più piccoli anche nella settimana che precede l’arrivo della Pasqua. Sabato 12 aprile 2025, a partire dalle ore 10.30, il Complesso Museale di Borgo Libertà (Cerignola) organizza la “Caccia alle uova”, dove i piccoli partecipanti dovranno trovare più uova possibili e risolvere tutti gli enigmi. Ogni bambino riceverà un cestino speciale e avrà l’occasione di decorare le proprie uova, trasformandole in piccoli capolavori. Tutti i partecipanti saranno ricompensati con una sorpresa pasquale.

L’iniziativa, quindi, diventa anche un’occasione per correre ed esplorare i misteriosi corridoi dell’unica masseria fortificata appartenuta all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente in tutto il Mediterraneo. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, dove è possibile visitare i reperti conservati, conoscere la bellezza dei graffiti nelle varie stanze, visitare il coro dell’antica chiesa, ed esplorare la Torre da cui è possibile gustare un bellissimo paesaggio. A promuovere l’iniziativa è la cooperativa sociale Frequenze, che gestisce il sito di proprietà del Comune di Cerignola. Per info e contatti: torrealemanna@reteoltre.it – 392.9927977.