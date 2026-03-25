Torre Alemanna, l’Arte dell’intreccio per animare la Pasqua di Borgo Libertà

A Torre Alemanna, a pochi giorni dalla Pasqua, la creatività non si ferma e torna con un nuovo laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 10.00, il Complesso Museale di Borgo Libertà (Cerignola) apre le sue porte per un’esperienza in cui la manualità è protagonista. Guidati dall’Arte dell’intreccio i bambini dai 5 ai 12 anni vivranno un laboratorio creativo di Pasqua e merenda realizzando graziosi cestini che porteranno a casa riempiti di golosi ovetti di cioccolato. Un’occasione per mettersi in gioco, creare con le proprie mani e divertirsi insieme. Al termine del laboratorio li aspetterà un momento di degustazione da condividere insieme.

L’iniziativa, quindi, diventa anche un’occasione per correre ed esplorare i misteriosi corridoi dell’unica masseria fortificata appartenuta all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente in tutto il Mediterraneo. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, dove è possibile visitare i reperti conservati, conoscere la bellezza dei graffiti nelle varie stanze, visitare il coro dell’antica chiesa, ed esplorare la Torre da cui è possibile gustare un bellissimo paesaggio. A promuovere l’iniziativa è la cooperativa sociale Frequenze, che gestisce il sito di proprietà del Comune di Cerignola.